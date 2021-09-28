180 مليون درهم لأغلى «بنتهاوس» في دبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

سجلت شقة طابق علوي «بنتهاوس» في منتجع «رويال أتلانتس» بجزيرة «نخلة جميرا» سعر أعلى شقة من نوعها تُعرَض للبيع في دبي. وعرضت شركة «متروبوليتان بريميام بروبيرتيز» للوساطة العقارية الشقة المذكورة للبيع مقابل 180 مليون درهم «حوالي 49 مليون دولار».

وتتكون الشقة من ثلاثة طوابق وخمس غرف، وتتجاوز مساحتها 25 ألف قدم مُربعة، وتشمل سطحاً مكشوفاً بداخله حمام سباحة، فضلاً عن شاطئ خاص مزود باستراحة، وتتيح الشقة لمالكها التمتع بوسائل راحة من فئة النجوم الخمس داخل منتجع «رويال أتلانتس». وقالت نيكيتا كوزنيتسوف، الشريكة في مجموعة «متروبوليتان»: «نشهد طلباً قوياً على العقارات الفاخرة في دبي، وخاصة من جانب المستثمرين العالميين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز