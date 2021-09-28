127 ملياراً إجمالي الطلب على سهم «أدنوك للحفر»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة «أدنوك للحفر»، الأحد المقبل 3 أكتوبر، ضمن السوق الرئيس، على أن يوقف التداول على أسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها. وقال السوق، في تعميم، إن أي عملية تداول تتم على أسهم «أدنوك للحفر»، اعتباراً من ذلك التاريخ، تعتبر باطلة، ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العلميات.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، انتهاء الاكتتاب على أسهم أدنوك للحفر، محققة عائدات إجمالية تزيد على 4 مليارات درهم، عند التسوية النهائية للأسهم، وتجاوزت تغطية الطرح، أضعاف القيمة المستهدفة، عبر زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام، 127 مليار درهم، أي 31 ضعف القيمة المستهدفة للطرح.

تحسن المعنويات

قال الحسن بكر كبير المحللين الاقتصاديين في شركة إيفست: نحن نتحدث هنا، عن أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط، من حيث حجم أسطول الحفارات، إذ تمتلك 96 حفارة، وتعمل في الأسواق منذ 50 عاماً، وبالتالي، فهو استثمار مضمون بنسبة 100 %، وكان هذا السبب وراء الإقبال الكبير على الطرح.

وقال إن الطرح يمهد الطريق أمام طروحات أخرى في الفترة القادمة، وهو ما يعد إشارة جيدة لتحسن نفسية المستثمرين، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء الأسواق الإماراتية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الإدراج يسهم في توفير فرص للمستثمرين، للمزيد من التنويع في محافظهم الاستثمارية، وهو ما يمثل مؤشراً لجذب المزيد من السيولة الأجنبية إلى أسواق الإمارات، إضافة إلى تحفيز السيولة المحلية.

إقبال كبير

وقال ديفيش مامتاني مدير المخاطر المالية، رئيس قسم الاستشارات والاستثمارات لدى سنشري فاينانشال، إن زيادة حجم الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للحفر، إلى 11 % من 7.5 %، يؤكد وجود طلب قوي من المستثمرين، وزيادة كبيرة في الاكتتاب عبر جميع الشرائح، وهو ما أظهرته النتائج المعلنة أمس.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي الاكتتاب العام لأدنوك للحفر، إلى زيادة تغلغل المستثمرين العالميين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتنويع قاعدة المساهمين الإجمالية في المؤشر، مرجعاً الإقبال الكبير من قبل المستثمرين، إلى المغريات التي تقدمها البورصة، والتي تتضمن المرونة في الحد الأدنى لحجم الحصة المطلوبة لمبيعات الأسهم، والوعد بتخفيض رسوم الإدراج، أو التخلي عنها.

شراكة استراتيجية

وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى المحجوزة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، بنسبة 10 ٪، والشريحة الثانية المحجوزة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86 ٪، والشريحة الثالثة المحجوزة لموظفي مجموعة شركات أدنوك والمتقاعدين من مواطني الإمارات، بنسبة 4 ٪. وسيتلقى المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة، رسالة نصية لتأكيد عدد الأسهم المخصصة لكل منهم، في 30 سبتمبر 2021.

وستبقى أدنوك بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر، والتي تبلغ 84 ٪، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5 ٪ في الشركة. وتمتلك هيلميريتش آند باين نسبة 1 %، من خلال استثمارها في أسهم أدنوك للحفر، الذي تم الإعلان عنه في 8 سبتمبر 2021.

زيادة الأسهم المعروضة

كانت شركة أدنوك أعلنت زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1200000000 إلى 1760000000 سهم عادي، بسعر 2.30 درهم، ما يعادل 11 ٪ من إجمالي رأس المال.

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