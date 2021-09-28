الأسهم تواصل التماسك والسيولة 1.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية تماسكها في ختام جلسة أمس، أمام عمليات بيع طالت غالبية الأسهم ولا سيما القيادية منها، فيما ارتفعت السيولة إلى 1.8 مليار.

وهبط سوق دبي 0.52 % توازي 14.7 نقطة ليقفل عند 2817.27 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.3% ما يعادل 23 نقطة ليغلق عند 7751.76 نقطة. واستقطبت الأسهم سيولة 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار في أبوظبي و126.4 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 295 مليون سهم منها 216.5 مليوناً في أبوظبي، و78.5 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 8153 صفقة. واستحوذت 3 أسهم هي «أبوظبي الأول» و«الدار» و«العالمية القابضة» على 66 % من السيولة أو ما يعادل 1.2 مليار.

وعزز تماسك سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنحو هامشي 0.03 %، ونزل قطاع البنوك 0.66 %. وهبط قطاع الاستثمار 1.06 %، ونزل قطاع النقل 1.17 %.

وهيمن «أرامكس» على النشاط مستقطباً 37.7 مليون درهم، تلاه «إعمار» 24.2 مليونا. وحقق «الوطنية الدولية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.96 %، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 %.

سوق أبوظبي

ودعم تماسك سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاتصالات 0.34%. وزاد قطاع العقار 0.02 %. وزاد قطاع الطاقة 0.54 %.

ونزل قطاع البنوك 0.55 %. وهبط قطاع الاستثمار 0.56 %.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 458.37 مليون درهم، تلاه «الدار» 430.4 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 332.8 مليوناً. وحقق «الاتحاد للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 12.3%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

الاستثمار الأجنبي

اتجه المواطنون والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 31.8 مليون درهم، فيما اتجه الأجانب والخليجيون نحو التسييل، بينما في أبوظبي مال الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 62 مليون درهم، فيما اتجه المواطنون والخليجيون نحو البيع.

إفصاحات

● يصدر مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع» قراراً بالتمرير في 30 سبتمبر للنظر والموافقة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام الجاري.

● ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «أدنوك للحفر» إلى 171.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 162.45 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الأرباح الصافية في النصف الأول نحو 281.58 مليون دولار.

● قررت الاتحاد العقارية عقد اجتماع العمومية في 26 أكتوبر لمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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