«إمباور» تسجل وفورات ضخمة في استهلاك طاقة تبريد المناطق

المصدر: (دبي - البيان)

نجحت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في تحقيق خفض في استهلاك طاقة تبريد المناطق في حملتها الصيفية السنوية لترشيد استهلاك طاقة التبريد والتي أطلقتها منتصف العام الجاري واستمرت 3 أشهر تحت شعار «اضبط ووفر على 24 درجة مئوية».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: أهداف الحملة الصيفية، جزء من خطط المؤسسة التي تدعم استراتيجيات حكومة دبي في إدارة كفاءة الطاقة بما فيها استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية.

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