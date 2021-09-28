«إثراء دبي» تفتتح امتداد سوق الذهب في الربع الأخير 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والمسؤولة عن إثراء القلب التجاري التاريخي في دبي، أمس، تقدم العمل لافتتاح امتداد سوق الذهب في الربع الأخير من العام، مع انضمام المزيد من متاجر التجزئة والتجار إلى الوجهة المرتقبة ضمن مشروع إثراء ديرة.

ويهدف المشروع الضخم إلى إثراء الفرص وإنعاش الحياة الاجتماعية في مركز التجارة والمعيشة العريق في المدينة، مع الحفاظ على سحرها المتميز وروحها الأصيلة. ويعد امتداد سوق الذهب أحد العناصر الرئيسية بمشروع إثراء ديرة، حيث يساهم في إعادة تعريف التجربة المتكاملة ضمن سوق الذهب والمجوهرات التقليدي الشهير، موطن التراث التجاري في دبي الذي يعود تاريخه إلى القرن 19.

مكانة خاصة

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: يحتل سوق الذهب بقلب المنطقة التجارية التاريخية في دبي مكانة خاصة كونه أحد معالم الجذب الرئيسية للمقيمين والزوار على حد سواء. ونهدف أن يساهم امتداد سوق الذهب في إسعاد الزوار، وتلبية احتياجات تجار التجزئة، مع المحافظة على السحر الثقافي والتراثي للمنطقة. يسرنا أن نرى الحياة تنبض في مشروع إثراء ديرة مع كل منطقة جديدة نفتتحها، كما نتطلع لافتتاح امتداد سوق الذهب لإضافة معالم جديدة تعزز النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

وتعاونت إثراء دبي مسبقاً مع الشركاء في تخطيط وتصميم المشروع بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتقديم القيمة الأفضل.و يرتقي امتداد السوق بتجربة التسوق والتجارة عبر تقديم مرافق معاصرة لراحة العملاء وتجار التجزئة. ويشمل الامتداد ساحتي مريم وهند، ويمتد على نحو مليون ومائتي ألف قدم مربع، ويتألف من 295 متجراً لتجارة التجزئة ومساحة 255,000 قدم مربع للمكاتب، إضافة إلى 468 وحدة سكنية جاهزة للتأجير.

وسيضم امتداد السوق عدداً من المتاجر من بينها، الرميزان للذهب والمجوهرات، ملبار للذهب والألماس، مجوهرات كنز، مجوهرات داكان، نيو ماشوم، الجوهرة، بيت الذهب، مجوهرات حياة، مجوهرات توب جولد، مجوهرات الزيان، مجوهرات الإيمان، نافران للمجوهرات، مجوهرات إسماعيل، بوبلي ومجوهرات كايلان. كما سيفتتح بنك رأس الخيمة الوطني فرعاً في المنطقة.

مرحلتان للمشروع

يتم تطوير مشروع إثراء ديرة على مرحلتين، ويضيف افتتاح امتداد سوق الذهب إنجازاً جديداً إلى المشروع الذي شهد العام الماضي افتتاح شرينه بلازا، عوشه بلازا، عفراء بلازا، وديمه بلازا، هند بلازا، مريم بلازا وون ديرة.

وتضيف الساحات السبع معاً 1,052 وحدة سكنية مؤلفة من 1، و2، و3 و 4 غرف نوم، و384 متجراً للتجزئة، 518,000 قدم مربع مساحة مخصصة للمكاتب و2,891 موقفاً للسيارات. كما تضم المنطقة 4 فنادق، منها ما تم افتتاحه بالفعل، مثل أداجيو للشقق الفندقية، وفندق ويندام، وفندق سوبر 8، فيما يرتقب افتتاح فندق دايز في ون ديرة لاحقاً هذا الشهر.

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