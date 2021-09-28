غرفة دبي تصدر إحصاءات حديثة استعداداً للمنتدى الأفريقي للأعمال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت غرفة دبي مبادرة «لماذا أفريقيا؟» التي تعتبر مجموعة من الإحصاءات الحديثة حول مؤشرات النمو والاقتصاد في مناطق محددة من القارة الأفريقية، لتمثل خدمة جديدة لمجتمع الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية.

وتأتي المبادرة لاستكشاف وتحليل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في القارة الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وذلك عبر تقسيمها لمناطق تشمل غرب أفريقيا وشرق أفريقيا ووسط وجنوب أفريقيا، وذلك ضمن التحضيرات التي تسبق انطلاق الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2021، الذي تنظمه غرفة دبي وإكسبو يومي 13 و14 أكتوبر في إكسبو دبي.

ويسلط التحليل؛ المبني على بيانات من غرفة دبي والأونكتاد؛ الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تشمل عدد السكان والناتج الإجمالي المحلي والاستثمارات الخارجية المباشرة والتجارة مع الأسواق العالمية ومع دبي.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: تعد أفريقيا واحدة من أكثر مناطق النمو الاقتصادي الواعدة في العالم، حيث احتلت مكانة بارزة في العديد من المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة باعتبارها وجهة للعديد من الفرص الاستثمارية.

ولذلك فإن الدراسات التي تهدف إلى استكشاف وفهم وتحديد حجم اقتصاد القارة تعد ضرورية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية واعدة، وهذا ما تسعى لتحقيقه مبادرة «لماذا أفريقيا؟» إن التعرف على بيئة الأعمال والفرص خطوة أولية أساسية لاستثمارات ناجحة طويلة الأمد ومبادرتنا تقرب الفرص وتجعل الاستثمار مبنياً على أسس واضحة.

وأضاف: تهدف الدراسات الخاصة بالمبادرة إلى توفير مرجع مهم للمستثمرين في دبي والدولة لتقييم الفرص الرئيسة عبر مختلف القطاعات، وإلقاء نظرة معمقة على التعاون والاستثمار والنمو الذي تقدمه القارة الأفريقية. كما ستُستَكشف هذه الفرص بشكل أكبر في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2021.

وتابع: يهدف المنتدى وسلسلة دراسات «لماذا أفريقيا؟» إلى لعب دور مهم في تعزيز إجمالي حجم التجارة العالمية لدبي، لتحقيق الهدف المنشود خلال السنوات الخمس المقبلة، والمتمثل في زيادة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى تريليوني درهم عبر استكشاف أسواق واعدة وناشئة جديدة.

واستحوذت منطقة غرب أفريقيا على 22.2% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها قارة أفريقيا خلال 2020، حيث استقطبت ما قيمته 217.3 مليار دولار من إجمالي 978.8 مليار دولار استقطبتها القارة الأفريقية العام الماضي .

نمو سنوي مركب

وبالنظر لحجم التجارة البينية بين دبي وغرب القارة السمراء، نجد أنها حققت معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 17.8% بين عام 2016 و2020، حيث ارتفعت من 8.7 مليارات دولار في عام 2016 لتبلغ في 2020 حوالي 16.8 مليار دولار، في حين تشكل واردات دبي من منطقة غرب أفريقيا ما معدله 75% من إجمالي التجارة البينية مع المنطقة خلال الفترة 2016 - 2020، وإعادة التصدير 20%، والنسبة الباقية للتصدير خلال الفترة نفسها.

مؤشرات

سلطت المبادرة الضوء على المؤشرات الاقتصادية في منطقة غرب أفريقيا، والتي نجحت في 2020 رغم تحديات جائحة كورونا في أن تستحوذ على 33.2% من تجارة دبي غير النفطية مع القارة الأفريقية، وبقيمة تجارة إجمالية 16.8 مليار دولار لتتفوق على الشركاء التجاريين التقليدين لدبي في القارة الأفريقية وهما شمال وشرق أفريقيا خلال 2020.

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