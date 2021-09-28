«إي.زي.دبي» تطور 4 مرافق بالمنطقة المخصصة للتجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، والتي تقع في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، قيامها حالياً بتنفيذ إنشاءات على مساحة قدرها 270,000 قدم مربع.

وفي إطار استعداداتها لتلبية الطلب المستقبلي، سيتم بناء 4 مرافق إضافية، لتضاف إلى إجمالي المساحة التي أنجزت وقامت بتسليمها بالفعل والبالغة 1,300,000 قدم مربع. يأتي الإعلان بمناسبة المشاركة في معرض سيملس الشرق الأوسط 2021 الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتخذ الإمارات خطوات عملاقة لتصبح سوق التجارة الإلكترونية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يسهم قطاع التجارة الإلكترونية المحلي بمبلغ 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023.

وحتى تتمكن من الحفاظ على صدارتها في هذا القطاع، تقوم «إي.زي.دبي» ببناء مركزي تسليم للعميل النهائي لدعم أعمال الشركات الرائدة في السوق. وستدعم هذه المراكز العملاء، ما يعزز المزايا التي توفرها المنطقة، مع ترسيخ مكانة «إي.زي.دبي» كمركز إقليمي لكبرى الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية من شتى أنحاء العالم.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: سعداء للغاية إزاء النمو الذي أحرزته «إي.زي.دبي» على مدى العامين الماضيين منذ تأسيسها. ولتلبية الطلب المتزايد، نعمل باستمرار على تطوير مرافق إضافية لضمان حصول شركائنا المميزين على أفضل الخدمات.

إننا في دبي الجنوب ندرك أن التغيير الهيكلي الذي يطرأ على قطاع الخدمات يعتبر نتيجة حتمية للنمو الاقتصادي. لذلك، حرصنا على تقديم نموذج مميز من شأنه أن يمهد الطريق لعملائنا للاستفادة من الممارسات الرامية إلى خفض التكاليف داخل «إي.زي.دبي».

وأضاف: «يسعدنا المشاركة في سيملس الشرق الأوسط 2021 لعرض خدماتنا، ومناقشة العديد من الموضوعات».

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