دبي تستضيف «منتدى الاستدامة الاقتصادية في المنطقة الأمازونية »

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية تنظيم «منتدى الاستدامة الاقتصادية في المنطقة الأمازونية بين البرازيل والإمارات» الأول من نوعه بدبي في 3 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التّجارة والصناعة في الإمارات.

وستشهد النّسخة الأولى مشاركة نائب رئيس جمهورية البرازيل هاميلتون مارتينز موراو؛ ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. ويحضر فيرناندو إجريجا، سفير جمهورية البرازيل لدى الإمارات مراسم الافتتاح، إلى جانب عبد الله المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، فيما ستكون معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة المتحدّث الرئيسي خلال المنتدى.

وستكون هناك 3 جلسات، ستتناول الجلسة الأولى «الشراكة في الابتكار والتقنيات الرقمية من أجل التنمية المستدامة». وستركز الجلسة الثانية على «التعاون بين الإمارات والبرازيل في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية»، فيما ستتمحور الجلسة الثالثة حول «الاستدامة في الاقتصاد والأعمال – تجارب رائدة من الإمارات والبرازيل».

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