1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي – وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم إذ شهدت الدائرة اليوم تسجيل 246 مبايعة بقيمة 552.59 مليون درهم منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 108.35 ملايين درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 444.24 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 60 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم والثالثة وادي الصفا 5 بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 144.66 مليون درهم منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 69.62 مليون درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 75.04 مليون درهم وأهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 22 مليون درهم ورهن بمنطقة المركاض بقيمة 21 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 988.61 مليون درهم وأهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 973 مليون درهم وأخرى بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 4 ملايين درهم.

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