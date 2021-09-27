لابيتا دبي باركس آند ريزورتس يتعاون مع موشنجيت وأدفنتشر إينك لتعزيز روابط فريق العمل

المصدر: دبي - البيان

أعلن لابيتا دبي باركس آند ريزورتس، المنتجع الوحيد في دبي المصمم على الطراز البولينزي، التعاون مع كل من موشنجيت دبي وشركة أدفنتشر إينك، لتوفير تجارب متميزة لتعزيز الروابط بين زملاء العمل.

ويتيح لابيتا دبي باركس آند ريزورتس للشركات اختبار تجارب تفاعلية مُلهمة تأخذها إلى بعد آخر مع أنشطة من المغامرات والتحديات.

ويوفر لابيتا لأصحاب الشركات العديد من التجارب لتقوية الروابط بين زملاء العمل والتدرّب في قلب الطبيعة الهادئة للمنتجع مع مجموعة واسعة من التحديات اليومية مدة ساعتين هدفها تقوية التعاون وروح الفريق. توفر الباقات خيارات متعددة مثل باقة تحدي النجاة Survivor Game في لابيتا وحل الألغاز، والأنشطة التحفيزية، ومهام النجاة، أو السباق الكبير Amazing Race في موشنجيت إذ تأخذ هذه التحديات المتسابقين في رحلة مليئة بالتشويق مع وقفات مدروسة لتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وبعد نهار من الأنشطة الممتعة يمكن الإقامة ليلة واحدة في الفندق والتمتع بميزات إضافية تشمل الفطور ودخولاً لامحدوداً للمتنزه.

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