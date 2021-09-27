هالة بدري: السياحة قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية

المصدر: دبي - البيان

أكدت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أهمية السياحة بوصفها قيمة اجتماعية وثقافية واقتصادية، ومساهماً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في ظل وجود علاقة تكاملية بين قطاع الثقافة والفنون من جهة والقطاع السياحي من جهة أخرى، والدعم المتبادل بينهما.

وقالت بدري: تولي دبي أهمية كبيرة للسياحة باعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية التي تساهم في التنمية الشاملة. وانطلاقاً من إدراكنا أهمية السياحة الثقافية والصناعات الثقافية والإبداعية كرافدين حيويين لدعم القطاعين السياحي والاقتصادي بشكل عام، فإننا نلتزم تمكينهما من خلال دورنا ممكّناً ومشغّلاً للقطاع الثقافي والإبداعي في دبي، وذلك عبر توفير البنى التحتية اللازمة لازدهارهما وتطوير الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والمنظومات البيئية الكفيلة، لجعل الإمارة وجهة ثقافية عالمية، وموطناً للمواهب والمبدعين.

وأضافت: الصناعات الإبداعية تؤثر إيجاباً في صحة أداء السياحة، نظراً لإسهامها في تقوية السياحة الثقافية، إذ تشكل مخرجات الصناعات الإبداعية عاملاً رافداً لجاذبية المدينة، وبالتالي دعم السياحة فيها. وفي المقابل فإن أداء القطاع السياحي ينعكس إيجاباً أيضاً على أداء الصناعات الثقافية والإبداعية؛ فغالباً ما يبادر السائح إلى زيارة المواقع والفعاليات الثقافية والفنية، ما يساهم في دعم أدائها.

وشددت بدري على التزام «دبي للثقافة» دعم بنية تحتية محفزة على الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكين نظام بيئي مستدام ومزدهر يدعم النمو الاقتصادي لدبي ويعزز مكانتها مركزاً رئيساً للفنون والثقافة، مؤكدةً ما تملكه الإمارة من مؤهلات لنمو وازدهار القطاع السياحي فيها، وخاصةً مع قرب افتتاح إكسبو 2020، أكبر حدث يجمع ثقافات العالم في مكان واحد.

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