"مصدر" تتطلع إلى تعزيز نموها وتوسعها مع حصولها على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية

المصدر: وام

أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" وإحدى شركات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الأسرع نموا في العالم تحقيق إنجاز مهم تمثل في حصولها على أول تصنيفاتها الائتمانية بدرجة استثمارية من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين ووكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

فقد أصدرت كل من "موديز" و"فيتش"، وهما من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة التي تقوم بتقييم القدرة الائتمانية للمؤسسات التجارية والسيادية، تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند A2 و A+ على التوالي مع توقعات مستقبلية "مستقرة".

تأتي هذه التصنيفات بعد عملية تقييم ومراجعة دقيقة وفقا لمعايير التصنيف العالمية الخاصة بها.

و لمنح هذه التصنيفات درست الوكالات العوامل الرئيسة و منها كون "مصدر" شركة ذات صلة بحكومة أبوظبي وحاصلة على تصنيف AA من قبل فيتش وAA2 من قبل موديز .. كما أخذت بالاعتبار كون "مصدر" شركة تابعة لمبادلة للاستثمار وشركة المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش.م.ع.

و في حين أنه لا توجد خطط ملموسة لدى "مصدر" لزيادة رأس المال فإن التصنيفات الائتمانية ستوفر لها منصة قوية للوصول إلى أسواق رأس المال مما يوفر لها بالتالي مرونة أكبر في تمويل المشاريع الجديدة والاستثمار فيها بأسعار تنافسية وهو ما يدعم جهودها لتسريع وتيرة توسعها عالميا.

وتنتشر مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة في أكثر من 30 دولة وتبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار وقدرتها الإنتاجية الإجمالية قرابة 13 جيجاواط.

وشملت المعايير التي تم تقييمها أيضا سجل "مصدر" الحافل وخبراتها بالإضافة إلى اعتمادها المنخفض على الديون الخارجية بفضل دعم "مبادلة" وحكومة أبوظبي.

وأكد مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار أن حصول "مصدر" على التصنيفين A+ وA2 من "موديز" و"فيتش" إنما يظهر مدى قوة محفظة أصولها في مجالات الطاقة المتجددة والتطوير العقاري المستدام فضلا عن دورها المهم في دعم التنويع الاقتصادي في أبوظبي.

وقال: "يعكس التصنيف الذي حصلت عليه مصدر مدى أهمية دورها ومساهمتها ضمن قطاع التنمية المستدامة العالمي ويجسد نجاحها في تحقيق طموحاتنا المستقبلية التي وضعناها قبل 15 عاما عندما أطلقت مبادلة شركة مصدر لتكون الذراع المتخصصة في الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام في دولة الإمارات".

وعند تقييم مصادر العائدات الرئيسية للشركة اعتمدت وكالات التصنيف على الربط بين مدينة مصدر، مشروع الشركة الرائد في مجال التطوير العمراني المستدام، وزيادة التوجه العالمي نحو المشاريع العقارية المستدامة، فضلا عن الميزة المضافة المتمثلة في كون مدينة مصدر تعتبر منطقة حرة ذات موقع استراتيجي بين كل من أوروبا وآسيا.

وقامت الوكالات أيضا بتحليل مصدر العوائد الرئيس الثاني والمتمثل في الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم، والتي تنامت نظرا لزيادة التركيز على الاستثمار في عملية التحول التي يشهدها قطاع الطاقة، ما يوفر فرص نمو قوية وطويلة الأمد للشركة خصوصا في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بقضية التغير المناخي.

من جهته قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يمثل حصول مصدر على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية إنجازا مهما في مسيرة " مصدر" ودليلا قويا على الاستقرار المالي للشركة والجدارة الائتمانية لنموذج أعمالنا الأساسي الذي منحنا تصنيف الدرجة الاستثمارية كما يظهر التنصيف الثقة بقدرة مصدر على توفير النقد والسيولة غير المقيدة وتوقعات النمو المستقبلية للشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

و أضاف : " مع تواصل توسع أعمال الشركة على النطاق العالمي، فإننا ندرك أهمية التحلي بالشفافية وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، ويأتي تصنيفنا الأولي ليعكس مدى نجاح شركة مصدر في تبني هذه القيم".

و تعتبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" من الشركات الأسرع نموا على مستوى العالم في مجال الاستدامة.. وتمثل مركزا للابتكار ومنطقة حرة تضم أكثر من 900 شركة وآلاف الموظفين والمقيمين الذي يعيشون ويعملون في واحدة من أكثر مدن العالم استدامة.

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