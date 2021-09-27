دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تطلع وفداً سعودياً على الفرص الاستثمارية

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت دائرة التسجيل العقاري، وفداً من اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة أصحاب الأعمال من القطاع العقاري بالمملكة السعودية، برئاسة محمد آل مرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بالاتحاد، وذلك بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في المشاريع العقارية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والاطلاع على أفضل الممارسات الناجحة في نشاط التطوير العقاري بالشارقة، بالإضافة إلى التعرف على خبرات دائرة التسجيل العقاري، والاطلاع على حجم استثمارات السعوديين بالعقارات في الإمارة.

استقبل الوفد عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وعبد العزيز آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري. وتصدر جدول أعمال الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون والتكامل بين الطرفين من خلال عدة محاور من أبرزها التعرف على المميزات التنافسية العقارية للمنطقة، وكيفية تسويق الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة فيها، والتحديات العقارية التي تواجهها وبالذات في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، والتغيرات الاقتصادية العديدة التي تحدث في العالم الآن بالذات مع التسارع الرقمي الشامل الذي يشهده العالم وتأثيراته على اقتصاد المنطقة بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص، مع اقتراح الحلول المناسبة لها.

وقال عبد العزيز الشامسي: شهدت الشارقة خلال السنوات الأخيرة نهضة عمرانية شاملة، وتزايداً ملحوظاً في عدد المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي، نظراً لما توفره الإمارة من حوافز استثمارية متعددة وبيئة تشريعية وقانونية وخدمات جاذبة للاستثمار، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يشهده هذا القطاع من قيادتنا الرشيدة، واهتمامها المستمر في دعمه وتطويره باعتباره جزءاً رئيسياً من اقتصاد الإمارة الباسمة.

وأشاد بالزيارة، وقال إننا بحاجة إلى مزيد من الزيارات المتبادلة للاطلاع على أفضل الممارسات المعمول بها في المنطقة. وأكد أن الدائرة على أتم الاستعداد للتعاون مع الجميع في كل ما يتعلق بالقطاع العقاري في الدولة لتطوير الخدمات من خلال اللجوء إلى المقارنات المعيارية ليس بالجهات العقارية فقط، ولكن مع كل من يقدم خدمات مباشرة للجمهور، وهو ما وضعته الدائرة ضمن خططها الرامية للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وحرصها الدائم على تنظيم السوق العقارية وحمايته من العشوائية والفوضى، وذلك من خلال وضع معايير وأسس قانونية ومهنية، للوصول إلى سوق عقاري قوي يتحلى بالثقة والمصداقية من قبل الجميع.

وقال محمد آل مرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بالسعودية: نشعر بالسعادة لوجودنا بين أهلنا وإخواننا في الإمارات، ونفخر ونعتز بالعلاقات المتميزة التي تربطنا بالأشقاء في إمارة الشارقة وتجربتنا الطويلة بالعمل معهم لما فيه خير ومصلحة القطاع العقاري في البلدين، ويسعدنا أن نضع كافة خبراتنا في متناول أيدي أشقائنا في الإمارات، وعلى أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون معهم في كافة المسائل المرتبطة بالقطاع العقاري الحيوي.

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