استكمال أولى عمليات التداول في منصة «ميدتشينز»

المصدر: أبوظبي - البيان

استكملت «ميدتشينز»، منصة تداول الأصول الرقمية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهي إحدى الشركات في Hub71، أولى عمليات التداول في جميع أصولها المدرجة، باعتبارها منصة تجارية، تعمل وفق الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.

وتدعم المنصة عمليات التداول، عبر سلاسل «بيتكوين» و«إيثيريوم» و«لايتكوين» و«بيتكوين كاش»، وتعدّ المنصة الأولى المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أتاحت إجراء عملية تداول عبر جميع أصولها الرقمية من تاريخ 1 سبتمبر. وتشكّل الأصول الرقمية المدرجة حالياً للتداول في منصة «ميدتشينز»، ما يزيد على 65 % من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة.

وبوصفها واحدة من أولى منصات تجارة الأصول الرقمية المنظمة بالكامل في أبوظبي، ترتكز منصة «ميدتشينز» على قاعدة من المستثمرين الإقليميين والدوليين البارزين، بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمار، وشركة ميامي الدولية القابضة، و«ديسربت أي دي» منصة للمشاريع الناشئة التابعة لشركة «القابضة» (ADQ). كما تعد «ميدتشينز» أول منصة تداول رقمية منظمة بالكامل، تحظى بدعم من صناديق الثروة السيادية في المنطقة.

وقال باسل العسكري، الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي لمنصة «ميدتشينز»: سعداء للغاية بإنجاز أولى التداولات في منصة «ميدتشينز»، كما نفخر بمساعدة عملائنا من المؤسسات والأفراد على التداول بحرية وأمان وبمساواة. ونجح سوق أبوظبي العالمي، في إرساء إطار تنظيمي قوي لتجارة الأصول الرقمية، يمنح المساهمين في السوق ثقة مطلقة لتداول وإيداع وسحب أصولهم الرقمية. ونحن فخورون بكوننا شركة إماراتية، توفر أنشطة تجارية من الطراز العالمي.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: يواصل قطاع التكنولوجيا الرقمية في أبوظبي، تقدمه بوتيرة ثابتة، مع مواكبة الحلول والابتكارات التكنولوجية الثورية الجديدة، التي تساعد في تحسين باقات العروض في كامل منظومة عمل التكنولوجية المالية. ومن خلال وضع الابتكار على رأس أولوياتها، تعمل شركة «ميدتشينز» على تغيير أساليب التداول داخل الإمارات وخارجها. ونتوجه إلى «ميدتشينز»، بالتهنئة لاستكمالها أولى عمليات التداول، فيما نتطلع قدماً إلى الاحتفاء بالنجاحات المستقبلية التي ستحققها هذه المنصة الإماراتية المبتكرة.

وقال إبراهيم عجمي رئيس وحدة الشركات الناشئة في «مبادلة»: يعدّ استكمال أولى عمليات التداول، إنجازاً بارزاً لمنصة «ميدتشينز». ونحن في مبادلة، ملتزمون بالاستثمار مع روّاد الأعمال المحليين، ودعم مشاريعهم الابتكارية الجديدة، وقد استثمرت شركتنا في «ميدتشينز» منذ بداية مشوارها، انطلاقاً من إيماننا بقدرتها على توفير عمليات تداول آمنة ومنظمة للأصول الرقمية في المنطقة. ويسعدنا أن نرى المنصة تعمل بطاقتها التشغيلية القصوى، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون.

وقال توماس بي غالاغر رئيس مجلس إدارة MGEX، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة MIAX: جمعت «ميدتشينز» فريقاً إدارياً مميزاً، وأثناء العمل على تنفيذ نموذج أعمالها، نتوقع أنها ستصبح المنصة البارزة لتداول الأصول الرقمية، سواء في الإمارات، أو في جميع أنحاء العالم.

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