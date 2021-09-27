شعاع كابيتال تخطط لاستكمال وتسليم عقارات بملياري جنيه إسترليني بلندن في الأشهر الثمانية المقبلة

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شعاع كابيتال، منصة إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيتها الاستثمارية الناجحة في سوق العقارات بالمملكة المتحدة مع إعلانها عن وضع خطط لاستكمال وتسليم مشاريع عقارية في لندن تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني عن طريق شركتها التابعة «نورث أيكر».

وتركز «نورث أيكر» حالياً على استكمال مشروعيها الرئيسيين في وسط لندن «1 بالاس ستريت» و«ذا برودواي»، حيث من المتوقع تسليم كليهما بين نهاية 2021 والنصف الأول 2022. ويعد «1 بالاس ستريت» واحداً من أبرز المشاريع العقارية في العاصمة البريطانية، حيث يقع إلى جوار المقر الرسمي للملكة إليزابيث في لندن مع إطلالات على القصر وحدائقه الخاصة. وأعلنت «نورث أيكر» مؤخراً عن تعاونها مع هيئة علامات الرفاهية البريطانية «والبول» لتجهيز شقة العرض «هاوس أوف والبول» في «1 بالاس ستريت»، والتي سيشترك في تنفيذها نخبة من أهم علامات الرفاهية البريطانية ضمن مساحة واحدة.

وستكشف «نورث أيكر» خلال شهر أكتوبر عن أول شقة للعرض في «ذا برودواي»– وهي شقة من 3 غرف نوم في الطابق 13 من مبنى «كالينان إيست» المطل على ساعة «بيج بن» ومجلس النواب البريطاني. وسيتم أيضاً طرح 116,000 قدم مربعة من المساحات التجارية في أكتوبر. ويضم مشروع «ذا برودواي» أيضاً 27,000 قدم مربعة من مساحات البيع التجزئة في الطابق الأرضي مع منظومة متكاملة تدعم أساليب الحياة الصحية.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: بصفتنا أحد المستثمرين الرئيسيين في سوق العقارات اللندنية الفاخرة، يسرنا أن نجني الآن ثمار رؤيتنا طويلة الأجل مع مضينا قدماً في استكمال وتسليم مشاريعنا العقارية الرئيسية في لندن.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في شعاع كابيتال إن النمو الكبير لمحفظة شعاع العقارية في المملكة المتحدة يعكس رؤيتها الاستراتيجية لخلق فرص استثمارية طويلة الأجل ذات إيرادات عالية. ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص بما يتماشى مع استراتيجيتنا للاستثمار في المملكة المتحدة وتطوير المزيد من المشاريع عالمية المستوى.

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