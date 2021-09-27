إطلاق مشروع لترميز الأصول رقمياً بتقنية «بلوك تشين» في دبي

المصدر: دبي – وام

شهد مؤتمر «مستقبل الأصول الرقمية» في دبي، إطلاق مشروع لإنشاء منصات تداول للرموز غير القابلة للاستبدال في قطاعات العقارات والذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والفنون الرقمية، اعتماداً على تقنية «بلوك تشين»، والذي تشرف عليه شركة «زنيك تكنولوجيز» العالمية.

وصُممت المنصات الجديدة، لتوفير وصول آمن وموثوق إلى الأصول الرقمية في الأسواق المالية، ووقع اختيار الشركة على الفن الرقمي كنواة للمشروع، بسبب دور دبي المتزايد، كمركز عالمي للاستثمار في هذا الفن.

وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، أطلقت أكبر لوحة رقمية على أضخم شاشة عرض في العالم، على واجهة برج خليفة، والتي حظيت بكم كبير من مشاهدات زوار منطقة البرج.

وقال الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم رئيس «زنيك تكنولوجيز»: تركز استراتيجية الاقتصاد الإبداعي في دبي، على الصناعات الثقافية والإبداعية سريعة النمو، التي تتمتع بالقدرة على تحقيق إيرادات كبيرة، وإيجاد العديد من الوظائف الجديدة، بما يدعم التكنولوجيا الحديثة والرائدة عالمياً، إلى جانب التطبيقات المالية اللا مركزية المطورة، اعتماداً على تقنية بلوك تشين، ويعد إطلاق مشروع ترميز الأصول رقمياً، جزءاً من مساهمتنا في تحقيق رؤية دبي للمستقبل.

وقال إروين دوكتر المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: نهدف إلى كسر الحواجز في العالم المالي الرقمي، وجعل الاستثمار في الأصول الرقمية أمراً سهلاً، وسيوفر هذا المشروع منصات تداول رقمية آمنة لتجارة العقارات والذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والفنون الرقمية.

وأضاف دوكتر: يحفز المشروع الجديد، أعمال الفنانين والمشترين والمتاجرين بالفنون الرقمية، وسيسهم بنمو سوق الأعمال الفنية الرقمية في دبي، وعلى الصعيد الدولي، وتوفير قناة آمنة وسهلة الاستخدام لتأمين وبيع الأعمال الفنية الرقمية.

وقال سليمان الرفاعي المؤسس المشارك والعضو المنتدب للشركة: تتبنى الإمارات تكنولوجيا بلوك تشين، وتوسيع دائرة الاستثمار في تطبيقات التقنية الرقمية، وتدمج المؤسسات الإماراتية تقنية بلوك تشين في عملياتها، الأمر الذي يوفر مستويات أعلى من الأمان والشفافية للأصول والمعاملات الرقمية.

وتناول باكو بري المؤسس المشارك لباراديما، وأستاذ الابتكار في كلية ديوستو للأعمال عصر التنوير الجديد للفنون، وتحدث أوديرلي فريني الخبير العالمي في ترميز الأصول، عن دور هذه التقنية في قطاع العقارات، وتناول جرنوت وينتر المؤسس المشارك والمدير المالي لشركة AVINOC Ltd، دمج تقنية بلوك تشين في صناعة الطائرات الخاصة.

وأُطلقت شركة «زينك» في «منطقة 2071»، الإبداعية التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، والتي تمثل تجسيداً لطموح دبي، وسعيها لتكون أفضل مدينة في العالم في مجال الابتكار، وتبني الأفكار ذات التأثير العالمي الإيجابي، وتعتبر الشركة ابتكاراً محلياً، يلتزم بدعم رؤية الحكومة نحو تحقيق الاقتصاد الرقمي، وتسريع دور الإمارات في الثورة الصناعية الرابعة، ودعم رحلة دبي نحو التحول الكامل لمدينة مدعومة بتكنولوجيا «بلوك تشين».

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