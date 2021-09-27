«جوائز الاستدامة الخليجية» تُكرّم مجموعة واسعة من الابتكارات الخضراء

المصدر: دبي – البيان

انطلقت فعاليات جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات لعام 2021، الفعالية السنوية التي تحتفي بالمؤسسات التي تُطبِق أفضل الممارسات في المجالات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بإدارة الشركات في منطقة الشرق الأوسط، في 20 سبتمبر الجاري بدبي.

وذهبت الجائزة الذهبية عن فئة «الابتكار في التقنيات المستدامة» إلى شركة ديك ريكساند، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتختص في الحلول المستدامة للحفاظ على المياه والزراعة في الصحراء، وذلك عن تقنية الرمال المسامية التي تتمتع بخاصية قابلية نفاذ الهواء مع القدرة على تخزين المياه التي تُنتجها الشركة من رمال الصحراء منخفضة القيمة باستخدام حلولها التقنية الخاصة.

وبرزت الأهمية البالغة للاستدامة في منطقة الشرق الأوسط من خلال برامج مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تتناول جميعها عُنصر الاستدامة كجزء رئيسي من بنودها. وتسعى هذه البرامج وغيرها من مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في المنطقة بشكل استباقي إلى إيجاد التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة لتحويل حلم الشرق الأوسط المستدام إلى حقيقة من خلال حلولٍ قابلة للتطوير ويُمكن تنفيذها كجزء من الأنشطة الحياتية اليومية من قبل الأفراد والمؤسسات والحكومات بهدف إحداث الأثر التحويلي التراكمي طويل الأمد.

وقال شاندرا ديك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديك ريكساند: «نحن فخورون بالفوز بالجائزة الذهبية عن فئة الابتكار في التقنيات المستدامة خلال فعاليات جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات 2021. كما نتوجه بالشكر إلى مؤسسة أوردز إنترناشيونال لقاء جهودهم للاحتفاء وإلهام المؤسسات المتميزة التي تركز على تمكين الاستدامة في المنطقة على المدى الطويل. ولطالما تمحور تركيزنا على الحلول التي تُعزز من جهود جمع مياه الأمطار والزراعة القائمة على ترشيد المياه وتنسيق المناظر الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط، ونؤمن بقدرة حلولنا التقنية الخاصة على لعب دور محوري في بناء شرق أوسط أكثر خُضرة وأمناً من الناحية المائية والغذائية في المستقبل».

ويتيح استخدام التربة المسامية الخاصة بشركة ديك ريكساند تزويد النباتات بأفضل وسط ممكن للنمو في المناخات الجافة، ما يخفّض كمية المياه اللازمة للري بما يصل إلى 80%. ومن جانب آخر، تُنتج الشركة أصنافاً من أحجار وحافات الأرصفة والبلاط باستخدام التربة المسامية، والتي يُمكن استغلالها كبنية تحتية غير مركزية وقابلة للتطوير لجمع مياه الأمطار، بحيث تُحول الأسطح المفتوحة إلى وسيلة لجمع المياه مع تخزين ما يتم جمعه من الماء تحت الأرض لفترات مطولة دون الحاجة إلى إجراء أيّ تدخل كيميائي أو كهربائي.

وتابع تشاندرا: «يتطلب تحقيق حُلم الشرق الأوسط الأخضر والمستدام تضافر جهودنا جميعاً، وتُعد جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات منصة مهمة تُساعد هذه المنظومة على التوسع والازدهار».

واحتفت جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات 2021، التي نظمتها مؤسسة أوردز إنترناشيونال، بإسهامات الفائزين عبر 14 فئة تشمل برنامج الاستدامة البيئية والوعي بالاستدامة والتنمية المجتمعية وإدارة المياه أو المخلفات.

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