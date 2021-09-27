كارفور تقدّم 260 عربة تسوّق مجانية كل يوم احتفالاً بذكرى انطلاقتها الـ26

المصدر: دبي- البيان

تحتفل كارفور، التي تملكها وتديرها "ماجد الفطيم" في الإمارات، بذكرى تأسيسها السادسة والعشرين وحضورها المستمر في المنطقة منذ عام 1995، وستقوم العلامة بتسجيل مرور 260 عميلاً بدون دفع ثمن مشترياتهم كل يوم، وذلك خلال الفترة حتى 16 أكتوبر، إلى جانب إطلاق خصومات كبيرة تصل حتى 50%.

وسيتم اختيار عربات التسوق الرابحة بشكل عشوائي كل يوم على مدار 21 يوماً، وبدون وضع حدّ أقصى على حجم مشتريات عربات التسوق الرابحة، وسيتم اختيار الرابحين من بين المتسوّقين في متاجر كارفور أو عبر الإنترنت على حد سواء. وستقوم مخدّمات صناديق الدفع بالاختيار العشوائي لعربات التسوّق التي ستخرج مجاناً في فروع الهايبر ماركت والسوبر ماركت في الإمارات، أما المتسوّقون الفائزون عبر الإنترنت فيحصلون على قسيمة شرائية بذات القيمة خلال فترة لا تزيد عن 11 يوماً بعد إتمام عمليات الشراء.

وقال برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور الإمارات: لعبت كارفور لأكثر من 26 عاماً دوراً نشطاً في مجتمعات الإمارات الآخذة بالتطور منذ ذلك الحين، ونتطلع الآن للاستمرار في خدمة عملائنا 26 عاماً أخرى وأكثر. رسالتنا هي أن ننهض بالمجتمعات المحيطة بنا، ما يجعلنا نشعر بأهمية التواصل مع عملائنا بشكل فردي من خلال تقديم مفاجآت فريدة وعروض تلائمهم. من خلال دفعنا لثمن مشتريات 260 عميلاً كل يوم، نساهم في نشر البهجة باحتفالنا بالذكرى السادسة والعشرين لانطلاقتنا في الإمارات، وتحقيق أسعد اللحظات لكل المتسوقين، كل يوم، على مدار هذا الشهر الاحتفالي.

وتواصل كافور خلال هذه الاحتفالات توفير قيمة كبرى في كل تجربة حيث تتضمن حملتها للاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والعشرين مجموعة من العروض والتنزيلات الممتازة، وتتضمن خصوماتٍ تصل حتى 50% في عدد من الفئات تشمل المواد الغذائية والمنتجات الطازجة والإلكترونيات والأدوات المنزلية والمعدات الرياضية والمفروشات، لمساعدة العملاء على الحصول على كل احتياجاتهم اليومية.

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