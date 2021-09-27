شبكة الإمارات A380 تكتسب زخماً مع استمرار نمو الطلب على السفر

المصدر: البيان

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تنشر مزيداً من طائراتها A380 إلى وجهات أكثر عبر شبكة خطوطها خلال الشهرين المقبلين، وذلك استجابة لمواصلة تخفيف قيود السفر ونمو الطلب حول العالم. ومن المقرر أن يصل عدد الوجهات التي ستخدمها الطائرة العملاقة مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى 27 مدينة، مقابل 16 مدينة حالياً.

ولا تزال طائرة الإمارات A380 تحظى بإعجاب وإقبال المسافرين بفضل مقصوراتها الهادئة والفسيحة، التي تتميز بوسائل الراحة الحديثة لجعل الرحلة تجربة لا تُنسى. وتقوم الناقلة بنشر طائراتها الشهيرة بصورة تدريجية ومحسوبة بالتزامن مع نمو الطلب ومضيّ صناعة السفر قدماً على درب التعافي. ومع إضافة 11 مساراً إلى شبكة A380 بحلول نوفمبر، وزيادة أعداد الرحلات التي تخدمها هذه الطائرات حالياً، فإن طيران الإمارات تقف على عتبة تقديم 165 ألف مقعد إضافي على A380 للعملاء.

وتشمل المدن التي ستعيد طيران الإمارات خدمة طائرات A380 إليها تدريجياً وجهات سياحية وتجارية شهيرة مثل أمستردام وبرشلونة ودوسلدورف وهامبورغ وجوهانسبرغ ومدريد وميلانو والرياض (بعد الحصول على الموافقة الحكومية) وساو باولو وزيوريخ. كما ستنضم وجهة جديدة إلى شبكة A380، حيث من المقرر إطلاق خدمة يومية إلى إسطنبول في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، لأول على الإطلاق لطائرة A380 في تركيا.

وتُعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم، وسوف يصل تعداد أسطولها من هذا الطراز إلى 118 طائرة بحلول نهاية العام، بما فيها 6 طائرات مجهزة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة وتوزيع 4 درجات. وتخدم الناقلة حالياً برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها قبل الجائحة، وتمضي قدماً في جهود استعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام مع إعادة أكثر من 50 طائرة A380 إلى الخدمة.

وتعمل طيران الإمارات على توسيع نطاق عملياتها عبر شبكتها العالمية، لتلبية الطفرة في الطلب على السفر إلى دبي والوجهات الأخرى، التي تسمح بدخول جنسيات محددة ومن متلقي اللقاحات من دون حجر صحي. واستقبلت دبي بأمان أكثر من 4 ملايين زائر من السياح ورجال الأعمال منذ أعادت فتح أبوابها أمام حركة السفر العالمي في يوليو (تموز) 2020. وتستعد المدينة، عشية انطلاق إكسبو 2020 دبي، لاستقبال الزوار في أكبر تجمع في العالم على مدى ستة أشهر، يتضمن تشكيلة غنية من العروض الحية والأحداث الترفيهية وورش العمل، بالإضافة إلى الأجنحة الوطنية والتجارب التي تشكل إطلالة على المستقبل.

ويفضل المسافرون تجربة طائرة الإمارات A380 بفضل المساحة الإضافية لمد الساقين وأكبر الشاشات في الصناعة في جميع المقصورات للاستمتاع بمجموعة ضخمة من المحتوى على نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. كما يستمتع ركاب الدرجتين الأولى والأعمال بالأجنحة الخاصة وحمّام الشاور سبا والمقاعد التي تتحول إلى أسرّة مستوية والصالون الجوي.

وكانت طيران الإمارات قد كشفت النقاب، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، عن أول طائرة A380 بتقسيم 4 درجات، تحتوي على مقصورة الدرجة السياحية الممتازة. وبحلول نوفمبر المقبل، سيضم أسطول الناقلة ست طائرات مجهزة بمقاعد هذه الدرجة وتصميمات داخلية جديدة للمقصورة.

الصحة والسلامة: قادت طيران الإمارات الصناعة في جهودها للتخلص من ضغوط السفر، حيث تحرص على حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر. وتطبق الناقلة أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي، وعززت قدراتها في التحقق الرقمي لتزويد عملائها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA هذا الصيف.

تأمين السفر: لا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

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