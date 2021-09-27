"إي.زي.دبي" تطور 4 مرافق جديدة بالمنطقة المخصصة للتجارة الإلكترونية

المصدر: البيان

أعلنت "إي.زي.دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، عن قيامها حالياً بتنفيذ إنشاءات على مساحة قدرها 270,000 قدماً مربعاً. وفي إطار استعداداتها لتلبية الطلب المستقبلي، سيتم بناء أربعة مرافق إضافية، لتضاف إلى إجمالي المساحة التي أنجزت وقامت بتسليمها بالفعل والبالغة 1,300,000 قدماً مربعاً. ويأتي هذا الإعلان على هامش مشاركتها في معرض سيملس الشرق الأوسط 2021 الذي سيقام يومي 29 و 30 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوات عملاقة لتصبح سوق التجارة الإلكترونية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يسهم قطاع التجارة الإلكترونية المحلي بمبلغ قدره 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023. وأسهمت مستودعات التوزيع الموجودة في "إي.زي.دبي" والقائمة على توفير طلبات السوق في إبراز الحاجة إلى وجود مراكز التسليم للعميل النهائي ضمن المنطقة. وحتى تتمكن من الحفاظ على صدارتها في هذا القطاع، تقوم "إي.زي.دبي" ببناء مركزي تسليم للعميل النهائي لدعم أعمال الشركات الرائدة في السوق. وستدعم هذه المراكز العملاء، ما يعزز المزايا التي توفرها المنطقة، مع ترسيخ مكانة "إي.زي.دبي" كمركز إقليمي لكبرى الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية من شتى أنحاء العالم.

وتحرص دبي الجنوب باستمرار على دعم الاستدامة في كافة مرافقها، بالإضافة إلى التناغم التام مع رؤية الحكومة لضمان التنمية المستدامة. ومن خلال ترقياتها المستمرة لبنيتها التحتية، تقوم "إي.زي.دبي" بتشغيل البنية التحتية لتبريد المناطق التي ستسهم في تقليل البصمة الكربونية، كما تعود بالنفع على العملاء من خلال الحد من تكاليف التبريد وخلق بيئة عمل صحية وفعالة.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: "نعرب عن بالغ سعادتنا إزاء النمو الذي أحرزته "إي.زي.دبي" على مدى العامين الماضيين منذ تأسيسها. ولتلبية الطلب المتزايد، نعمل باستمرار على تطوير مرافق إضافية لضمان حصول شركائنا المميزين على أفضل الخدمات. إننا في دبي الجنوب ندرك أن التغيير الهيكلي الذي يطرأ على قطاع الخدمات يعتبر نتيجة حتمية للنمو الاقتصادي. لذلك، حرصنا على تقديم نموذج مميز من شأنه أن يمهد الطريق لعملائنا للاستفادة من الممارسات الرامية إلى خفض التكاليف داخل "إي.زي.دبي" لضمان أقل تكلفة ممكنة لكل طلب يتم تنفيذه بنجاح".

وأضاف: "يسعدنا المشاركة في سيملس الشرق الأوسط 2021 لعرض خدماتنا، ومناقشة العديد من الموضوعات. ولن ندخر أي جهد من جانبنا من أجل تلبية احتياجات عملائنا باستمرار، ولعب دور فاعل في تعزيز القطاع على المستويين المحلي والإقليمي".

وتوفر "إي.زي. دبي" إضافة قيّمة إلى القطاع، تتميز بمفهوم تخزين مزدوج وفق آليات عمل المناطق الحرة والتقليدية في دبي. ويكمن نجاحها من خلال استقطابها لأبرز شركات التجارة الإلكترونية العالمية والإقليمية، التي تستفيد من خدمات دبي الجنوب المميزة، والتي تضع العملاء في محور تركيزها مع توفير الاتصال السلس متعدد الوسائط بين النقل البري والجوي والبحري.

يشار إلى أن "إي.زي. دبي"، تعد أول منطقة من نوعها للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط على مساحة قدرها 9,902,700 قدماً مربعاً، وقد جرى تصميمها لإستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم. وتهدف هذه المنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله" في يناير 2019 إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للتجارة الإلكترونية العالمية.

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