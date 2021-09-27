دبي تمنح إقامة 3 سنوات لملاك عقارات الـ 750 ألف درهم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أصبح بمقدور المستثمر العقاري الذي يملك عقاراً في دبي بقيمة 750 ألف درهم أو أكثر، الحصول على إقامة مستثمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مع كفالة الزوج أو الزوجة والأولاد طبقاً لقرار اتخذته دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وكانت الإقامة العقارية لمدة 3 سنوات تمنح في السابق بشرط أن تكون قيمة العقار مليون درهم.

وكانت «البيان» قدمت منتصف العام الماضي 17 مقترحاً لإنعاش السوق العقاري وزيادة مناعته، كان من بينها، تطوير قوانين إقامة المستثمر وخفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري. وهو ما تحقق بقرار من «أراضي دبي» الذي خفض قيمة الاستثمار العقاري بنسبة 25%. وبحسب مصادر عاملة في السوق العقاري فإن أعداد من يمتلكون عقاراً بقيمة شرائية تصل أو تزيد على 750 ألف درهم كبيرة جداً.

وأتاحت أراضي دبي خدمة الحصول على الإقامة العقارية للمشمولين بها عبر برنامج «تسكين»، والذي يقضي بقيام المستثمر بتقديم طلب الحصول على الإقامة عن طريق «تطبيق دبي ريت» وتعبئة بيانات الملكية، أو تقديم الطلب مباشرة في مقر دائرة الأراضي والأملاك، مرفقاً به جواز السفر ونسخة إلكترونية من شهادة ملكية العقار.

أما إذا كان العقار مرهوناً للبنك، فقد حددت الدائرة شروطاً لتمكين مالكه من الحصول على الإقامة، أبرزها أن يكون مالك العقار المرهون قد سدد 50% من قيمة العقار للبنك، أو تقديم رسالة عدم ممانعة من البنك لإجراء الإقامة على العقار مع كشف حساب الرهن.

كما سمح القرار تمكين الزوج والزوجة المتشاركين في ملكية عقار واحد بقيمة 750 ألف درهم الحصول على تلك الإقامة شريطة تقديم عقد زواج مصدق. وفي حالة تعذر حضور مالك العقار فإن تقديم الخدمة يشترط تقديم وكالة نيابة عن المستثمر.

وحددت الدائرة إجراءات الخدمة، بـ 5 خطوات هي (تقديم الطلب عن طريق تطبيق دبي ريست، ومن ثم قيام الدائرة بالتواصل مع المتعامل في حال حصول الموافقة على طلبه لاستكمال الإجراء، يليها حضور المستثمر المتعامل للدائرة ودفع الرسوم كاملة، وبعدها القيام بإجراء الفحص الطبي، وختاماً طباعة الإقامة على الجواز.

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