72 % من أصحاب العمل بالإمارات يخططون لتعيين موظفين

المصدر: دبي - البيان

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه أخيراً بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، أن أكثر من 7 من 10 أصحاب العمل (72%) في الإمارات يخططون لتعيين موظفين جدد خلال السنة المقبلة. ومن المثير للاهتمام أن معظم الشركات في الدولة تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (52%) والقدرة على العمل ضمن فريق (48%)، والمهارات القيادية الجيدة (43%).

يتم إصدار هذا المؤشر مرتين سنوياً وهو عبارة عن دراسة متعمقة تهدف إلى قياس توفر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة. كما يسلّط الضوء على توجهات سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً.

كما برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (52 %)، يليها القدرة على العمل ضمن فريق (48٪)، والمهارات القيادية الجيدة (43٪)، والقدرة على العمل تحت الضغط (37 %)، كأكثر المهارات المطلوبة في المنطقة.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم تعليقاً على الاستبيان: «توفر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة من فرص العمل عبر مختلف القطاعات والمستويات المهنية. ويمنحنا مؤشر فرص العمل إمكانية تتبع اتجاهات التوظيف والمهارات المطلوبة لمرتين في السنة، بحيث يمكن للباحثين عن عمل تخطيط مساراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم وفقاً لذلك». وأضافت: «تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التغيّر والتطوّر، ما يؤثر على حجم ونوعية فرص العمل، فضلاً عن العوامل التي تؤثر على جذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها».

اتجاهات التوظيف

تبدو التوقعات إيجابية للباحثين عن عمل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يظهر أصحاب العمل في مختلف القطاعات رغبتهم في التوظيف على المدى القصير، إذ تصدرت قطاعات الرعاية الصحية.. الخدمات الطبية (66 %) والموارد البشرية (65٪ %) والسلع الاستهلاكية (64 %)، قائمة القطاعات الأكثر احتمالية للتوظيف على المدى القصير.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم 45 % من الشركات في الإمارات والتي تخطط للتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة بملء 5 شواغر كحد أقصى، بينما ستقوم 25 % من الشركات بملء من 6 إلى 10 شواغر وظيفية.

كما تبدو توقعات التوظيف إيجابية على المدى الطويل أيضاً، حيث تصدر قطاع الرعاية الصحية.. الخدمات الطبية (88 %) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال العام المقبل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يليه قطاع التجارة (التجزئة) (83 %) والموارد البشرية (74 %).

جاذبية للكفاءات

برزت قطاعات تكنولوجيا المعلومات (الإنترنت) التجارة الإلكترونية (30 %)، والإعلان/‏‏‏ التسويق/‏‏‏ العلاقات العامة (28 %)، والرعاية الصحية/‏‏‏ الخدمات الطبية (28 %) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات.

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