لجنة اتحادية تناقش سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة

المصدر: دبي - البيان

استأنفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد بشأن السياحة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مروان المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة البيرق.

وقال سعيد العابدي: تم استعراض ما انتهت إليه اللجنة من مناقشات حولسياسة الوزارة بشأن السياحة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض «إكسبو».

وأضاف: إن اللجنة بدأت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2020، حيث اطلعت على بنود مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، ويتضمن المشروع بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.

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