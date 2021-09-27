«ماركت الواجهة البحرية» يقدم الدعم للجيل الجديد من رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلن «ماركت الواجهة البحرية» عن إطلاق مبادرة مشتركة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وقال محمد المدني، مدير «ماركت الواجهة البحرية»: «نسعى للاحتفاء بالمجتمع المحلي وتمكين أفراده لإطلاق مشاريعهم الخاصة، بينما نساعد في الوقت نفسه على إعادة إحياء مهنة صيد السمك وتنميتها».

وقال سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يسعدنا التعاون مع «ماركت الواجهة البحرية» لتوفير هذه الفرص والمساعدة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع صيد السمك في الوقت نفسه. واستفادت فاطمة الهاشمي وعمر قلنطر من هذه الفرصة، وهما اليوم أصغر تُجار ورائدي أعمال إماراتيين في «ماركت الواجهة البحرية»».

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