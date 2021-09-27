تماسك سوق دبي بدعم مكاسب «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت غالبية الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لعمليات بيع محدودة استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات العقار والاتصالات والطاقة، فيما تماسك سوق دبي بدعم رئيسي من مشتريات الأجانب وصعود سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي عاود الاقتراب من أعلى مستوياته منذ الإدراج.

وتماسك سوق دبي مع انخفاضه بنحو طفيف بنسبة 0.27% توازي 7.57 نقاط ليغلق عند 2832 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاستثمار، مقابل انخفاض العقار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.64% أو ما يعادل 50 نقطة ليقفل عند 7774.81 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والطاقة والاستثمار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.27 مليار درهم، موزعة بواقع 1.19 مليار في أبوظبي و86.1 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 220 مليون سهم منها 167.5 مليوناً في أبوظبي و52.5 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 6024 صفقة.

سوق دبي

وشهدت تداولات سوق دبي صعود قطاع البنوك 0.15% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» واستقرار «دبي الإسلامي»، وزاد قطاع الاستثمار 0.85% مع نمو «دبي للاستثمار» 1.16% واستقرار «سوق دبي المالي»، فيما انخفض «شعاع» 0.29%.

ونزل قطاع العقار 1.16% مع هبوط «ديار» 1.61% و«إعمار مولز» 1.46% و«إعمار العقارية» 1.23% و«الاتحاد» 1.04% و«إعمار للتطوير» 0.77%، فيما استقر «داماك»، ونزل قطاع النقل 1.07%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 26.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 14.6 مليون درهم، ثم «أرامكس» 9.4 ملايين درهم. وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 8.25%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر هبوطاً بنحو 3.3%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.58% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.76% و«أبوظبي التجاري» 0.4%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.71%، ونزل قطاع الاتصالات 1.23%.

وهبط قطاع العقار 1.37%. ونزل قطاع الاستثمار 0.31% بعد تراجع «الواحة كابيتال» 0.59% و«ألفا ظبي» 1.02% و«إشراق» 3.2%، ونزل قطاع الطاقة 0.29% بعد انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.88% و«طاقة» 0.78%، فيما ارتفع «دانة غاز» 2.83%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 296.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 288 مليوناً. وحقق «الاتحاد للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «إيه إس جي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.6%.

الاستثمار الأجنبي

اتجه الأجانب والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 4.8 ملايين درهم، فيما مال الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بينما في أبوظبي اتجه المواطنون والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 17.2 مليون درهم، فيما مال الأجانب والخليجيون نحو التسييل.

إفصاحات

● أعلنت شركة دبي للمرطبات عن استقالة معالي محمد بن هادي الحسيني من منصبه كعضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وسيقوم المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تعيين بديل وسيبلغ الأسواق وفقاً لذلك. كما أعلنت شركة إعمار مولز عن استقالة محمد بن هادي الحسيني من منصبه كرئيس وعضو مجلس إدارة في الشركة لأسباب شخصية.

● حدد مجلس إدارة شركة غلفا للاستثمارات العامة الأربعاء لاتخاذ قرار بالتمرير بشأن الحصول على قرض بقيمة 397 مليون درهم تقريباً.

● اشترى مصرف السلام – البحرين، 205 آلاف و172 سهماً من أسهمها (أسهم خزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 113 مليوناً و509 آلاف و828 سهماً إلى 113 مليوناً و715 ألف سهم (4.700% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2021.

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