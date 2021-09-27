«أبوظبي الوطنية للتأمين» تقدم 3 ملايين لـ«الاستثمار الاجتماعي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن مساهمتها بـ 3 ملايين درهم لدعم «صندوق الاستثمار الاجتماعي» التابع لهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، بهدف مواجهة التحديات الاجتماعية الملحة في أبوظبي.

وتدعم مساهمة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تمويل البرامج الهادفة لإحداث أثر اجتماعي، لمعالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية التي تشمل الصحة والتوظيف والتعليم والأسرة والمجتمع والقضايا البيئية، في سبيل بناء قطاع ثالث مزدهر في أبوظبي وإحداث أثر اجتماعي مستدام ينعكس بشكل إيجابي على حياة أفراد المجتمع. ويعد صندوق الاستثمار الاجتماعي القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لمعالجة الأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وتم إطلاق الصندوق في 2020، ليكون أحد الركائز الأساسية التي تعمل وفقها هيئة معاً لتوسيع آفاق الابتكار الاجتماعي، بهدف التوظيف الأمثل للمساهمات المستثمرة في توفير التمويل المستدام الذي يدعم مواجهة التحديات وتوفير الاحتياجات الاجتماعية، ويندرج في إطار جهود هيئة معاً لتفعيل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية.

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