«مايكروسوفت» تستضيف قمة مستقبل العمل

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف «مايكروسوفت» قمة افتراضية تحت عنوان «مستقبل العمل الهجين» في 12 أكتوبر. وتدور المناقشات حول تأمين بيئة العمل الهجينة، وكيفية الانتقال بسلاسة إلى العمل المكتبي أو المؤسسي، وكيفية التكيف مع التحول الرقمي بعد مرحلة الجائحة، حيث ستسلط مايكروسوفت إلى جانب كل من العملاء والشركاء الرئيسيين الضوء على العديد من العوامل التي تغير مستقبل بيئة العمل الهجينة.

وقال سيد حشيش المدير العام لدى «مايكروسوفت الإمارات»: ستعرض هذه القمة نموذج العمل المثالي الذي يستطيع من خلاله قادة الأعمال اعتماد نهج عمل يتسم بالمرونة والفاعلية، وذلك من خلال معرفة كيفية دمج التكنولوجيا المبتكرة، واستخلاص الأفكار المناسبة من الدراسات الحديثة وتسخيرها من أجل المضي قدماً في تطبيق طرق جديدة ومبتكرة على صعيد بيئة العمل.

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