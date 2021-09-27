الاتحاد العقارية وأكوا تطلقان مشروع «موتور سيتي هيلز»

المصدر: دبي - البيان

وقعت الاتحاد العقارية اتفاقية استثمار مع شركة أكوا العقارية لإطلاق مشروع «موتور سيتي هيلز» في منطقة الموتور سيتي. وتتألف المرحلة الأولى من المشروع من عدد 415 من فلل التاون هاوس بنظام ثلاثة طوابق بمساحات تصل إلى 3000 قدم مربعة مكونة من 4 غرف نوم، وستقوم شركة أكوا العقارية بدور حصري لعمليات التسويق والمبيعات،. وتصل التكلفة إلى 500 مليون درهم.

ويقام المشروع على أرض مملوكة لشركة الاتحاد العقارية في وسط منطقة الموتور سيتي، وسيضم المشروع الذي سيقام بالقرب من المنطقة التجارية الأكثر ازدهاراً في الموتور سيتي نوعين من الفلل تتراوح مساحتها من 2500 إلى 3000 قدم مربع. ويتميز المشروع بمساحات واسعة مدمجة مع مجموعة من المرافق العصرية متعددة الاستخدامات كحمامات السباحة وملاعب خضراء ومساحات للعب الأطفال.

ويقع مشروع «موتور سيتي هيلز» في قلب منطقة موتور سيتي. وسيكون إطلاق المبيعات في المشروع في أكتوبر المقبل. وبالفعل تم تلقي العديد من الطلبات من المهتمين بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في أغسطس 2024.

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