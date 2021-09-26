فهد الشليمي يكتب شعراً للشعب الإماراتي

المصدر: الشارقة ـ البيان

وجّه رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية، الدكتور فهد رفاعي الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قدمها بأبيات شعرية، تحية من الكويت إلى أهل الإمارات وقادته، وقال فيها:

الدار إلى ضيفها مقدر ومحشوم.. تنحط فوق الراس هي وأهلها

يا دار زايد لك في القلب مقسوم.. زين الديار الشارقة ومن حكمها

ويا شعب زايد مبدأك عدل وتصميم.. لك التحيا من دار الصباحي وأهلها

والقاسمي سلطان ندي التحيا وتسليم.. شيخ حكيم بدر التكاتف رسمها

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