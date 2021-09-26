ألاستير كامبل: أبرز وسائل مواجهة الأزمات الإيمان بأنها ستنتهي

المصدر: الشارقة ـ البيان

استضافت فعاليات اليوم الأول من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021»، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، في مركز إكسبو الشارقة، ألاستير كامبل، المتحدث الرسمي والسكرتير الصحافي ومدير الاتصالات والاستراتيجية لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في جلسة تفاعلية بعنوان «القيادة خلال الأزمات».

وتوقف كامبل خلال الجلسة، عند أكبر الأزمات التي تعاملت معها الحكومة البريطانية، على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقد الماضي، ومنها أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والحرب العراقية، ومرض الحمى القلاعية، وأكد أن القاعدة الذهبية لإدارة الأزمات، هي «تحديد الهدف، وبناء الاستراتيجية، وتحديد الخطوات التكتيكية»، لافتاً إلى أنه أحياناً يخلط الناس بين هذه الخطوات، وينتقلون من تحديد الهدف إلى التكتيك، دون التفكير ببناء الاستراتيجية، فالهدف هو تجاوز الأزمة، ولكن مدى فاعلية التكتيك، يعتمد على الاستراتيجية.

وشدد كامبل على أهمية اتخاذ الخطوات الاستراتيجية في جميع المراحل، وتحديد قيادة موحدة، بحيث يتم تنسيق كافة الجهود في مكان واحد، تحت الإشراف المباشر للقيادة البشرية، مشيراً إلى ضرورة تكرار التعليمات دون كلل أو ملل، مع ضرورة تنظيم جميع ساعات اليوم، وإطلاع أعضاء فريق إدارة الأزمة على كل جديد طوال الوقت.

ووصف كامبل جائحة «كورونا»، بالأزمة التي أثرت في كافة البشر، مؤكداً أن من أبرز وسائل مواجهة الأزمات، هي الإيمان بأن هذه الأزمة ستنتهي.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من المنتدى، عدداً من ورش العمل، منها «إدارة صناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي»، التي قدمها جودت شماس، مدرب واستشاري في مجال التسويق الرقمي في أكاديمية الإعلام الجديد بدبي.

وناقش شماس خلال الورشة، كيفية إعداد محتوى رقمي استراتيجي على منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، بحيث يمكن الوصول إليه عبر محركات البحث، وما الأهداف التي نسعى لتحقيقها، وأهمية فهم الجمهور واحتياجاته وتطلعاته، وكيفية إعداد استراتيجية محتوى تلبي تلك الاحتياجات، كما تطرق إلى آليات تحسين ظهور المحتوى على محركات البحث، وفي التحليلات الرقمية، وكيفية صنع القرارات.

وجاءت ورشة العمل الثانية، بعنوان «صناعة البودكاست: رافق جمهورك أينما كنت»، قدمها باسم كامل، تنفيذي أول للإنتاج في أكاديمية سكاي نيوز عربية، وتناولت الورشة، تفاصيل ومستقبل البودكاست، أو ما يعرف بالمدونات الصوتية.

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