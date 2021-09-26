اتفاقية لـ«أبوظبي لبناء السفن» لبناء يخت فاخر

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت شركة أبوظبي لبناء السفن، مذكرة تفاهم مع شركة SNO Yachts، العلامة التجارية الإيطالية في مجال اليخوت الفاخرة، لبناء يخت NAUTILUS 45 الفاخر، الأول في فئته والمعد ليكون سفينة استكشاف ودعم، وذلك لصالح أحد العملاء الحاليين لشركة SNO Yachts.

وستعمل شركة أبوظبي لبناء السفن على بناء المنصة الحديثة في الإمارات، فيما ستنفذ شركة SNO Yachts أعمال التجهيز النهائية بإيطاليا. وقع الاتفاقية الاستراتيجية ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وأندريا بيرو، رئيس مجلس إدارة SNO Yachts في جناح أبوظبي المشارك في معرض موناكو لليخوت 2021. ورحبت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و«أبوظبي البحرية»، بمشاركة شركة أبوظبي لبناء السفن، في جناح أبوظبي الذي روج للعاصمة الإماراتية كوجهة سياحية رائدة تمتلك منشآت عالمية المستوى لاستضافة اليخوت الفاخرة والفعاليات الضخمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز