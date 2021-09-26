«وطنية» تُشرك عملاءها في منصّة رقمية عبر مبادرة التوعية والتثقيف المالي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الوطنية للتكافل «وطنية» عن إشراك عملائها في منصّة (MoneyDoctor) الرقمية التابعة لسوق المال والمتخصصة في التوعية المالية، حيث سيُتاح للعملاء الاطلاع على تسع وحدات مختلفة، تتناول مجموعة متنوعة من القضايا والأمور المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة شاملة.

ويوفر برنامج (MoneyDoctor) توجيهات خاصة بمختلف القضايا المالية والمصرفية بداية من تأسيس الأعمال في الدولة، ووصولاً إلى إدارة الديون وشراء العقارات، الأمر الذي يساعد مستخدمي البرنامج في إدارة أمورهم المالية على النحو الأمثل، وتنمية ثرواتهم في الإمارات العربية المتحدة.

وقال جوتام داتا الرئيس التنفيذي لشركة «وطنية»: «إن الواقع يؤكد أن المُحاطين بالمعلومات المالية، ويطبقون خططاً مالية مُحكمة في حياتهم، ويستوعبون منتجات التأمين والائتمان بصورة أفضل، ولديهم تقدير أفضل للمخاطر التي قد يتعرضون إليها يومياً، ومن ثم يحاولون استغلالها بالصورة المُثلى وتأمين مستقبلهم، بما ينعكس على نمط حياة أفضل وأكثر استقراراً».

وأضاف داتا: «ويُعد تمويل هذا البرنامج لقاعدة عملائنا تجسيداً لوفائنا بالتزاماتنا نحو حاملي وثائق التأمين لدينا لتعزيز مستوى وعيهم المالي وتعهّدنا بالاضطلاع بمسؤوليتنا تجاه تعزيز التوعية والتثقيف المالي على مستوى الإمارات العربية المتحدة والمساعدة في تحقيق نهضة على صعيد الرفاه المالي».

ومن جهتها، قالت «أمبارين موسى» الرئيس التنفيذي لسوق المال: «تُعد هذه المرة الأولى التي تبادر فيها إحدى شركات التأمين في المنطقة بمحاولة تعزيز التثقيف المالي والإحاطة بالنظم المالية، وقد أنشأنا (MoneyDoctor)، لتكون منصة تعلّم مستقلة لمساعدة المستخدمين وتوجيههم في مختلف مراحل الإنجازات المالية، التي يحققونها على مدار حياتهم، وإنه أمر يبعث على التفاؤل أن نرى شركة «وطنية» تؤكد أهمية التثقيف المالي في هذه المنطقة».

وستسجل شركة الوطنية للتكافل «وطنية» قاعدة عملائها الحاليين والمرتقبين في برنامج (MoneyDoctor)، الذي سيحيطهم علماً بالمنتجات المصرفية والمالية ومنتجات التأمين/ التكافل، فضلاً عن الحدّ قدر الإمكان من التعرّض لضغوط مالية في الأمور الحياتية اليومية.

ويتضمن برنامج (MoneyDoctor) عروضاً تقديمية وأدوات تفاعلية وأدوات قابلة للتحميل لإرشاد المستخدمين حول مختلف الأمور المالية. إن وحدات البرنامج الخاصة بالإقامة في الإمارات العربية المتحدة تساعد المقيمين الجدد في الإمارات العربية المتحدة في إنشاء حسابات مصرفية وتأجير عقاراتهم، وتحديد التسهيلات الائتمانية وشراء وثائق التأمين اللازمة. تتناول الوحدات الأخرى اختيار بطاقات ائتمان جديدة، والاستثمار في مجال العقارات وتغيير المركبات وفهم آلية احتساب الجدارة الائتمانية، والاستغلال الأمثل للدخل الشهري لزيادة المدخرات.

يتميز محتوى البرنامج بأنه متوافق للغاية مع بيئة الإمارات العربية المتحدة واللوائح التنظيمية في هذا الشأن. يتوفر البرنامج عبر الإنترنت، ويمكن الوصول إلى الوحدات والاطلاع عليها على مدار العام في أي وقت يريده المستخدم وبكل سهولة. تؤكد «موسى» حرصها على تحديث المحتوى باستمرار في ظل المتغيرات التنظيمية والاقتصادية، كما أفادت بإضافة وحدات جديدة متخصصة في استراتيجيات التأمين والاستثمار في حينه.

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