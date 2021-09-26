دانوب هوم تطلق كتالوج الحدائق الإلكتروني 2022 في البرشاء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دانوب هوم، العلامة المتخصصة في قطاع الأثاث والديكورات المنزلية، عن إطلاق مجموعة مستلزمات الحدائق الجديدة في جميع متاجرها بالإمارات وعمان والبحرين، وعبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.danubehome.com.

وتشجع العلامة العملاء على قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، والاستمتاع بأجواء الغابات المصغرة في المدينة، من خلال هذه المجموعة التي تضم أكثر من 2500 قطعة أثاث وأكسسوارات خارجية للحدائق، لتكون الوجهة المثالية لعشاق الأجواء الشتوية، والتصاميم المرتبطة بها.

وتتوجه دانوب هوم في مجموعتها الجديدة، التي تحمل موضوع «على طريقتي على ذوقي»، لمحبي تصاميم الحدائق المزينة بالحصى والعشب الأخضر الناعم، مع نافورة مياه جذابة، ومصابيح أنيقة، تبرز جمال الأثاث الخارجي، حيث تقدم لهم إمكانية إعادة التواصل مع الطبيعة، والاستمتاع بصحبة الأحبة، خلال الأجواء المميزة في موسم الشتاء.

وتجمع مجموعة مستلزمات الحدائق لهذا العام، بين البساطة والفخامة، ووظائف التصميم الرائعة، وتقدم للعملاء فرصة الاختيار بين العديد من الألوان الرائجة، وتصاميم المظلات من نمط جازيبو، ذات الأسطح الصلبة واللينة، إلى جانب مناطق ألعاب مرحة للأطفال، وقطع أثاث خارجي، مع مجموعات أدوات الشواء والتخييم، بالإضافة إلى قطع الديكور والنوافير والسجاد العشبي، وجميع المستلزمات التي ترتقي بتصاميم الحدائق، لتكون ملاذاً حقيقياً للعائلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عادل ساجان المدير الإداري لمجوعة دانوب: «تركز دانوب هوم، على الجمع بين الراحة والمهارة اليدوية، واللمسات العملية، في تصميم منتجاتها، وتتصدّر مجموعة مستلزمات الحدائق الجديدة، على طريقتي على ذوقي، بقية المنتجات المنافسة، بفضل ما تقدمه للعملاء من خيارات واسعة، وقيمة استثنائية وراحة، ومواصفات عملية، مع الحفاظ على الطابع العصري الجميل. وتضمن مجموعة مستلزمات الحدائق الجديدة من دانوب هوم، لعشاق الأجواء الشتوية، قضاء أوقات رائعة، تعكس ذوقهم الشخصي المميز».

وتشتمل المجموعة الجديدة، على تشكيلة من أطقم الجلوس بأحجام متنوعة، تناسب جميع أفراد العائلة، بتصاميم أنيقة وجذابة، بالإضافة إلى باقة من خيارات المظلات العادية، ومن نمط جازيبو، وتصاميم الأرائك، ومجموعات أدوات المائدة، والتي تجمع الأناقة والراحة والألوان المتناسقة. ويمكن لمحبي الفخامة، إضافة المزيد من اللمسات الأنيقة إلى الشرفة الخارجية، من خلال تخصيص الوسائد، لتلائم الأثاث واختيار الأكسسوارات المثالية، بما يعزز جمال ورقي المساحة الخارجية للمنزل.

وتدلل دانوب هوم، الأحبة الصغار، بتصاميم مميزة للأراجيح والزلاقات والترامبولين المزينة برسومات محببة، تسهم في ابتكار بيئة مثالية للعب، دون التعرض للأذى.

ونظراً لاهتمامها الكبير بتقديم تصاميم تحقق أحلام عملائها، أطلقت دانوب هوم خدمات المسبح والمناظر الطبيعية، لتصبح الخيار المفضّل للعملاء في الإمارات، لتزيين وتصميم وتجديد أحواض السباحة، والمساحات الخارجية الأخرى. وجمعت العلامة فريقاً من كبار المصممين، ومنسقي المناظر الطبيعية، لمساعدة عملائها على تحويل المساحات الخارجية في منازلهم، إلى حدائق رائعة.

ومن جهته، قال شوبوجيت ماهالانوبيس مدير تجارة التجزئة والدانوب لحلول الضيافة: «أطلقنا كتالوج مستلزمات الحدائق الإلكتروني، في ظل التوقعات بزيادة الإنفاق على الأثاث الخارجي، استعداداً لفصل الشتاء في منطقة الخليج خلال الأسابيع المقبلة. ويضم الكتالوج مجموعة واسعة من الخيارات والتصاميم المميزة، والتي تتيح للعملاء تصميم المساحات الخارجية في منازلهم، لتعكس ذوقهم الخاص.

تركز دانوب هوم اهتمامها على العملاء، وتدرك رغبتهم بقضاء المزيد من الوقت برفقة الأصدقاء والعائلة في الهواء الطلق، مع اقتراب موسم الشتاء، وهذا ما يدفعها لتقديم تصاميم أنيقة ومريحة ومثالية للحدائق والشرفات والتراسات. يبدي العملاء حالياً اهتماماً متزايداً بتصاميم الحدائق الخارجية لمنازلهم. ولهذا، يتمحور اهتمام العلامة على تحويل المساحات الخارجية للمنازل، إلى أماكن إقامة عائلية مميزة».

وفي تعليقه على ذلك، قال سيد حبيب مدير قسم تطوير الأعمال والتجارة الإلكترونية: «أثرت الأزمة الصحية التي واجهها العالم على مفهوم المساحات الخارجية وأثاث الحدائق، وأصبح البحث عن أماكن جلوس آمنة في الهواء الطلق، هو التوجه الرائج بين العملاء، ما يفسر التركيز المتزايد والمستمر على تجميل المساحات الخارجية.

ونظراً لاهتمامها الكبير بمتابعة تفضيلات العملاء، والتوجهات الرائجة في السوق، أطلقت دانوب هوم مجموعة مستلزمات الحدائق، على طريقتي على ذوقي. تؤمن دانوب هوم بأن كل فرد يتمتع بشخصية فريدة، وذوق وتجربة وأحاسيس خاصة، تميّزه عن غيره، ويحب الأفراد أن تعكس ملابسهم ومنازلهم، وحتى بيئتهم المحيطة، هذا التميز.

وهذا ينطبق أيضاً على المساحات الخارجية لمنازلهم أيضاً. ولهذا أطلقت العلامة كتالوج مستلزمات الحدائق الإلكتروني، على طريقتي على ذوقي، الذي يهدف إلى مساعدة عملائنا في تحويل مساحات منازلهم الخارجية، لتعكس ذوقهم الخاص.

وجاء إطلاق الكتالوج، نتيجة سنوات من البحث الشامل، وثمرة عام كامل من التخطيط الدقيق، ليقدم مجموعة متكاملة من مستلزمات الحدائق عالية الجودة، بتصاميم استثنائية وعديدة، تتيح للعملاء تجهيز حدائقهم الخارجية بأساليب متنوعة».

تتضمن المجموعة الجديدة، قطع أثاث وأكسسوارات مميزة ومبتكرة وجذابة، توفر للعملاء إمكانية اختيار تنسيقات استثنائية.

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