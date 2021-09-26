أسواق للتجزئة تفتتح متاجر جديدة في دبي قبل نهاية 2021

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة أسواق البيع بالتجزئة، الشركة المتخصصة وواحدة من أكثر العلامات التجارية المحلية الموثوقة والتي تقدم عروض تجزئة عالية الجودة في بيئة تسوق مميزة، عن خطة توسع مدتها خمس سنوات في الإمارات العربية المتحدة. تمتلك أسواق للتجزئة حالياً 23 فرعاً في دبي، وستفتتح ثلاثة فروع جديدة في دبي قبل نهاية عام 2021.

وقال فرانك روكيه - الرئيس التنفيذي - أسواق للتجزئة إن «خطة الخمس سنوات التوسعية والتي وضعتها أسواق للتجزئة سوف تؤدي إلى مضاعفة الحصة السوقية للشركة بثلاثة أضعاف من خلال افتتاح فروع جديدة في أبوظبي والعين والشارقة وعجمان وأم القيوين، والوصول إلى 100 متجر في الإمارات العربية المتحدة. تستند الخطة إلى تحليل مفصل للوضع الحالي وتحديد واضح لعوامل النجاح الرئيسية التي ستنقل أسواق من المستوى الحالي إلى مستوى انتشار أكبر في المستقبل مع الحفاظ على أفضل جودة وراحة تماشياً مع رؤية (أن تعتبر معياراً يحتذى به) لشركة في قطاع التجزئة من الطراز العالمي في المنطقة».

تشتهر أسواق للتجزئة ببرنامج الولاء الأكثر سخاء «وفا» والذي يقدم للعملاء ما يصل إلى 10٪ كاسترجاع نقدي على المشتريات الشهرية. كما وينجذب العملاء إلى سوبر ماركت أسواق لراحتهم وتجربة التسوق الودية.

وأسواق للتجزئة هي شركة تابعة لشركة أسواق، والتي تدير العديد من محلات السوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة والمتاجر التي تبيع منتجات عالية الجودة والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وتم إنشاؤها بهوية عصرية حديثة وقوية ويمكن تمييزها بسهولة. كما وتعكس العلامة التجارية الثقافة المتنوعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهي علامة تجارية للجودة والراحة. تتميز متاجر أسواق البيع بالتجزئة بألوان نابضة بالحياة وذوق الشارع التقليدي الأصيل.

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