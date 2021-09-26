شراكة بين «شرف للصرافة» ومنصة «بايكي» لتقديم خدمات دفع الفواتير

المصدر: دبي- البيان

وقّعت شركة شرف للصرافة وشركة «بايكي»، وهي منصة لدفع الفواتير المحلية والدولية، اتفاقية تتيح لشركة شرف للصرافة تقديم خدمات الدفع المحلية والدولية لأكثر من 30 دولة حول العالم، بما في ذلك الهند وباكستان والفلبين ونيبال ومصر والأردن وإندونيسيا، إلى جانب دول أفريقية عدة.

وتهدف الشراكة إلى تخفيف العبء، الذي يتكبده السكان والمغتربون الراغبون في سداد فواتير الخدمات والكهرباء والمياه سواء الخاصة بهم أو تلك الخاصة بأحبائهم في بلدانهم الأم، وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في دبي بحضور كبار المسؤولين من شركة شرف للصرافة وشركة «بايكي».

وقال ياسر شرف، رئيس مجلس إدارة شركة شرف للصرافة: نؤمن باتفاقيات الشراكة والتعاون التي تحقق قيمة حقيقية لنا ولعملائنا الكرام. هذه مبادرة عظيمة من فريق العمل، ويمكننا من خلالها مواصلة التركيز على الخدمات الرئيسية، التي تكمّلها شركة «بايكي» كونها شريكاً استراتيجياً قادراً على إضافة هذه الخدمات عالية القيمة.

وقال عماد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة شرف للصرافة: «بايكي» منصة عالمية لدفع الفواتير، وكلنا ثقة من المنفعة المتبادلة التي سيجنيها الطرفان وعملاؤنا من هذه الشراكة.

وقال نيلسون إريزاري، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بايكي»: هذه الشراكة تسهم في توسيع نطاق العلاقة بين شرف للصرافة وعملائها. وستسهم في زيادة قدرة السكان والمقيمين في الإمارات على دفع الفواتير بسرعة وسهولة، وضمان راحة بال عائلاتهم في بلدانهم الأم.

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