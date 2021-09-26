بنك الفجيرة الوطني يشارك بفعالية «جي تي آر» لتمويل التجارة والصادرات في الشرق الأوسط 2021

المصدر: دبي - البيان

شارك بنك الفجيرة الوطني بمؤتمر تمويل التجارة الأشهر في المنطقة، ضمن إطار فعالية «جي تي آر» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 التي عقدت الأسبوع الماضي. وجاءت المشاركة في وقت تبرز فيه الحاجة إلى دعم تمويل التجارة وتسجّل مستويات قياسية جديدة، حيث تعتبر أساسية لدعم التعافي الاقتصادي الأوسع.

وتضمنت الفعالية لهذا العام 6 محاور رئيسية تناولت شؤون التجارة والصادرات في المنطقة خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية. وقد غطت مجموعة متنوعة من المواضيع مثل المرونة التجارية والطريق نحو التعافي بعد كوفيد، والتطورات في مجال التكنولوجيا المالية والتجارية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بإدارة وتمويل سلاسل التوريد، والممرات التجارية الناشئة، وتوزيع الأصول، والأهمية المتزايدة للبيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "رسّخ بنك الفجيرة الوطني على مر السنين مركزه كمؤسسة رائدة في تمويل التجارة من خلال المبادرات الهادفة لدعم القطاع في الإمارات. ويعدّ تمويل التجارة أساسياً لاقتصاد الدولة المستدام، وهو نموذج يلبي احتياجات الموردين إلى التمويل ويزودهم بمصادر السيولة الموثوقة المتاحة في الاقتصاد الحقيقي. وبالنظر إلى أهمية التجارة بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات والخطة المستقبلية لقيادتها، يسرّ بنك الفجيرة الوطني أن يؤكد التزامه تجاه هذا القطاع والفعالية.

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