أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات تطلق برنامج تطوير قدرات رواد الأعمال في الحوسبة السحابية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الافتراضية برنامج تطوير قدرات رواد الأعمال الإماراتيين في مجال الحوسبة السحابية، بالتعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، ويهدف البرنامج الجديد إلى إعداد الموارد البشرية المواطنة، ودعم رواد الأعمال في مجال الحوسبة السحابية.

ويتكون البرنامج من 36 ساعة تدريبية على مدار أسبوعين، يتلقى خلالها المشاركون مجموعة من المعارف والمهارات المتعلقة بالحوسبة السحابية، وقد وزعت هذه الساعات بين التدريب المباشر عن بعد، والتدريب الذاتي.

وقال المهندس ماجد المظلوم مدير مركز الإبداع الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: نحرص في أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الافتراضية على تقديم البرامج التدريبية، التي تدعم رؤية الإمارات وأهدافها المستقبلية في إعداد جيل قادر على التعامل مع عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما فيه من تقنيات كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، من أجل تقديم مشاريع وخدمات مبتكرة تدعم مسيرة التطور الحضاري في الدولة، وتسهم في تحقيق سعادة مجتمع الإمارات.

وأكد أن البرنامج سيوفر للمتدربين فرصة التعرف على أحدث التقنيات المتعلقة بالحوسبة السحابية، وأضاف: الحوسبة السحابية من أهم أدوات العصر التقني الحالي، وذلك كونها وفرت حلولاً سهلة لتخزين البيانات بأحجام ضخمة، ومن ثم التعامل مع هذا المخزون في توفير الخدمات الذكية، وتحليل البيانات وغيرها من التقنيات، ولتحقيق أكبر فائدة ممكنة، حرصنا في هذا البرنامج على التعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، الشركة الرائدة عالمياً في هذه التقنية، حيث سيتلقى المشاركون معارفهم على أيدي خبراء عالميين.

وفي نهاية البرنامج سيخضع المشاركون لاختبارات دولية معتمدة، تمكنهم من الحصول على شهادات مهنية معتمدة من شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، بحيث تساعدهم على الارتقاء على السلم الوظيفي، وتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية.

و أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الافتراضية منصة تدريب متكاملة، تقدم دورات عبر الإنترنت وأخرى عبر قنوات تقليدية، وقد تم إنشاؤها كونها إحدى المبادرات الأساسية في برنامج التحول الذكي للخدمات الحكومية. ومن خلال التصميم البسيط الملائم للمستخدم، تقدم الأكاديمية مجاناً دورات تدريبية تفاعلية، عبر الإنترنت في المجالات الرائجة في الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الخاصة.

ومنذ إطلاقها، استضافت المنصة آلاف المتدربين من مختلف دول العالم، وقدمت لهم أحدث البرامج التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال معلمين ومتخصصين دوليين في مجال التدريب، وتركز البرامج التدريبية التي تطلقها الأكاديمية على تنمية المهارات التقنية والمهنية والمهارات الخاصة بريادة الأعمال، وقد قامت الأكاديمية بطرح عدد كبير من البرامج، التي تلبي متطلبات الوضع الراهن مثل برامج إدارة الوقت وزيادة الإنتاجية، وتعمل الأكاديمية على توفير المزيد من الدورات الخاصة بالعمل عن بعد، والتي يتم الإعلان عنها بشكل دوري.

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