غرفة تجارة رأس الخيمة وجوائز ستيفي يفتتحان باب ترشيحات الدورة الثالثة 2022

المصدر: رأس الخيمة – البيان

برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أعلنت جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتح باب الترشيح للجائزة عن دورتها للعام 2022، وإتاحة رابط للاطلاع على برامج الجائزة ومتطلباتها، والتسجيل في فئات الجائزة الـ 15 المعلنة في الدليل الذي يضم كل الفئات وآليات التسجيل وشروطه.

ويمكن تقديم الترشيحات اعتباراً من بداية أكتوبر وحتى 26 يناير 2022، وسيتم تقييم المرشحين للجائزة أولاً بأول وفق المعايير العالمية التي سبق أن وضعتها الجائزة في دورتيها السابقتين. وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022، بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية في 24 مارس ثم الاحتفال بالفائزين في حفل بفندق والدورف استوريا برأس الخيمة 20 مايو 2022.

وضمت دورة عام 2022 ثلاث فئات جديدة، الأولى فئة «الفيديو» لتكريم الإبداعات في ابتكار مقاطع الفيديو، حيث سيتم التقييم من خلال التصميم والشكل والإنتاج والتوزيع والتفاعل، والفئة الثانية تختص بوسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا». ويتم التقييم على أساس الابتكار في إنشاء وإدارة وتسويق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أما الفئة الثالثة فهي «الفعاليات الافتراضية» والتي تضم فئات جوائز الفعاليات والعروض.

ويتم قبول الترشيحات باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف الأفراد والشركات الخاصة والعامة، الربحية وغير الربحية الكبيرة والصغيرة. ويمكن الترشيح لأي عدد من فئات الجائزة التي تستهدف المرشحين من 17 دولة، من خلال فئات: المواقع الإلكترونية والتطبيقات، الإنجاز، التقارير السنوية والمنشورات الأخرى، الشركة/ المؤسسة، الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات، الاستجابة لـ«كوفيد 19»، خدمة العملاء، الموارد البشرية، الفعاليات المباشرة والافتراضية، الإدارة، التسويق، المنتج الجديد وإدارة المنتج، وسائل التواصل الاجتماعي، التكنولوجيا، الفيديو.

وجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة، ويخضع تقييم المرشحين للجان تحكيم وفق آلية تحكيم ومعايير عالية الجودة، حيث سيتم تحكيم المسابقة من قبل أكثر من 150 مُحكماً، يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم، مشيرين للمهتمين بالمشاركة بلجان التحكيم.

وقال محمد حسن السبب مدير عام غرفة التجارة بالوكالة: نواصل رعايتنا للجائزة بدورتها الثالثة، من منطلق رعاية الغرفة للابتكار والإبداع والتميز في ظل التحدي لجائحة «كوفيد 19».

وأضاف: رغم أن العالم أجمع يمر بظروف مواجهة جائحة «كوفيد 19»، إلا أن ذلك لم يثن المرشحين من 17 دولة عن المشاركة والفوز بالجوائز الذهبية والبرونزية والفضية، مؤكداً أنه ليس هناك ما يعوق مسيرة الابتكار والتميز والإبداع، ومتوقعاً لهذه الدورة أن تشهد تسجيلاً للمرشحين يفوق الدورتين السابقتين، خصوصاً أنها تواكب الحدث العالمي الذي تحتضنه أرض الإمارات - إكسبو 2020.

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