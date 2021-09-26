القرية العالمية «أفضل وجهة عائلية في الشرق الأوسط» ضمن جوائز السفر العالمية 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية فوزها بجائزة «أفضل وجهة عائلية في الشرق الأوسط» ضمن جوائز السفر العالمية 2021. ويحتفي هذا الإنجاز بريادة القرية العالمية في مجال الترفيه العائلي، وتميز التجارب التي توفرها وتعدد البرامج الترفيهية التي يتم تنظيمها عبر مواسمها المختلفة للضيوف من جميع الأعمار ومن جميع أنحاء العالم. كما تعدّ هذه الجائزة بمثابة مصدر إلهام لدعمها في مسيرة نموها، تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق الموسم الجديد في 26 أكتوبر.

ورغم التحديات التي شهدها العام المنصرم، استطاعت القرية العالمية تعزيز مكانتها على خارطة المشهد السياحي في المنطقة، عبر توفير تجارب تبقى في البال لضيوفها، خلال موسمها الذي امتد لـسبعة أشهر. واستقبلت الوجهة خلال احتفالات موسم اليوبيل الفضي ما يزيد على 4.5 ملايين ضيف، استمتعوا بمجموعة من الروائع التي تضمنت فعاليات مميزة ونشاطات استثنائية ووجهات ترفيهية، تلبي أذواق الضيوف من كل الأعمار.

وقالت جاكي إلينبي، مدير إدارة تنفيذي - التسويق والفعاليات في القرية العالمية: نحن ملتزمون في القرية العالمية بالعمل على إسعاد ضيوفنا، وتوفير أفضل التجارب التي تحظى بتقديرهم واهتمامهم بشكل مستمر. ويأتي حصولنا على هذا التقدير، كدليل على ثقة الضيوف بنا وبالتجارب التي نقدمها لهم، بناءً على جهود فرق العمل وشركائنا من الدول وخارجها، والتزامهم بإسعاد ضيوفنا وتوفير التجارب التي تبقى في بالهم على الدوام.

وتأتي هذه الجائزة، تزامناً مع الاستعدادات الجارية لافتتاح أبوابنا أمام الضيوف خلال الموسم 26، لتساهم في تعزيز جهودنا الهادفة لتوفير أجمل العروض والبرامج الترفيهية الخاصة بالموسم الجديد، وتواكب تطلعاتنا لاستقبال ضيوفنا مع مجموعة من المفاجآت لعيش أروع الذكريات ابتداءً من 26 أكتوبر.

ويسعدني بالنيابة عن فريق عمل القرية العالمية التوجه بالشكر للقائمين على جوائز السفر العالمية، ولجميع شركائنا في قطاع السفر والسياحة. وتجتمع في أجنحة القرية العالمية أكثر من 80 ثقافة في موقع واحد مع مجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الرائعة.

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