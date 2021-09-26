«أبوظبي الإسلامي» يتلقى 200 طلب ترشح لـ «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقى مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة رفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، 200 طلب للمشاركة في النسخة السادسة من «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي» التي تكرّم الأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

وشهد برنامج الجوائز، الذي يشمل فئتين، اختيار 23 مشاركاً ضمن القائمة المختصرة التابعة لفئة «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» و5 مشاركين ضمن القائمة المختصرة التابعة لفئة «جائزة الابتكار في التمويل الإسلامي». وسوف يحصل الفائز والمرشحون النهائيون للجائزة على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 120 ألف دولار.

وتُمنح «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» للأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية والتي نُفذت بنجاح وحققت للأطراف المعنية أثراً اجتماعياً إيجابياً. وتستهدف جائزة الابتكار في التمويل الإٍسلامي تكريم الحلول المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإٍسلامية، كما سيدرس المصرف مقترح التعاون مع الفائز لتمكينه من تنفيذ مشروعه المبتكر وتطبيقه عملياً.

وقال الدكتور أُسيد الكيلاني، الرئيس العالمي لقطاع الرقابة الشرعية الداخلية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «منذ إطلاق جوائز تكريم الإبداع والابتكار في استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي، كان هدفنا دائماً توفير منصّة تستعرض أفضل الحلول والمنتجات في صناعة التمويل الإسلامي والأخلاقي.

ونحن فخورون بهذا الإقبال الكبير وتلقي 200 طلب مشاركة ضمن هذه الجوائز، وهو ما يُعد شاهداً قوياً على الروح الريادية والعقول اللامعة التي تزخر بها المنطقة. ويعكس عدد المشاركين وحلولهم المبتكرة التأثير الإيجابي والمتنامي الذي تحققه صناعة التمويل الإسلامي والأخلاقي على مختلف جوانب حياتنا اليومية في جميع أنحاء العالم. ونحن نتطلع إلى عرض الأعمال الاستثنائية للمرشحين النهائيين خلال حفل توزيع الجوائز».

ويشرف على عملية اختيار الفائزين النهائيين مجلس استشاري يضم أهم الخبراء الماليين والمتخصصين في مجال الخدمات المصرفية الأخلاقية والإسلامية، وعلماء مختصين في الشريعة الإسلامية. وسيتم ذلك بناءً على معايير عدة تشمل الجانب الأخلاقي للمبادرات، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، ومفهومها المبتكر، وقابليتها للتطبيق في القطاع المالي الإسلامي على نطاق واسع.

وسيقدم المرشحون النهائيون مبادراتهم وحلولهم المبتكرة أمام الجمهور ضمن حفل غداء يُقام يوم 2 نوفمبر 2021 على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، حيث سيحدد تصويت الجمهور الفائزين. ومصرف أبوظبي الإسلامي مشارك نشط في الحوار العالمي المتعلق بأخلاقيات التمويل.

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