الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات خلال الربع الأخير من 2021

المصدر: البيان

يخطط 72 في المئة من أصحاب العمل في الإمارات لتعيين موظفين جدد خلال العام 2022، حسب مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه مؤخراً «بيت.كوم»، بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق.

وأظهر المؤشر أن 52 في المئة من الشركات في الإمارات تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية، و48 في المئة منها عن القدرة على العمل ضمن فريق، و43 في المئة عن المهارات القيادية الجيدة.

وقال 38 في المئة من أصحاب العمل المشاركين في الاستبيان إنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بالقدرة على إدارة فريق، بينما أوضح 31 في المئة أنهم يستهدفون مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة، في حين يبحث 24 في المئة عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق.

وكشف مؤشر الاستبيان أكثر الأدوار الوظيفية طلباً في دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بواقع 25 في المئة لوظائف مندوب خدمة العملاء، و19 في المئة لمدير الموارد البشرية، و17 في المئة لموظف الاستقبال.

كما أبرز المؤشر المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة، حيث استحوذت شهادات إدارة الأعمال على نسبة 34 في المئة، والهندسة على 28 في المئة، وتكنولوجيا المعلومات على 17 في المئة.

وشارك في الاستبيان 1027 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 يوليو 2021 وحتى 24 أغسطس الماضي.

وأفادت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفر مجموعة من فرص العمل عبر مختلف القطاعات والمستويات المهنية»، موضحة أن مؤشر فرص العمل يمنح إمكانية تتبع اتجاهات التوظيف والمهارات المطلوبة لمرتين في السنة، بحيث يمكن للباحثين عن عمل تخطيط مساراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم وفقاً لذلك».

اتجاهات التوظيف

وأظهر الاستبيان توقعات إيجابية للباحثين عن عمل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يظهر أصحاب العمل في مختلف القطاعات رغبتهم في التوظيف على المدى القصير، إذ تصدرت قطاعات الرعاية الصحية/ الخدمات الطبية (66٪) والموارد البشرية (65٪) والسلع الاستهلاكية (64٪)، قائمة القطاعات الأكثر احتمالية للتوظيف على المدى القصير.

ووفق مؤشر الاستبيان، تعتزم 45 في المئة من الشركات في الإمارات والتي تخطط للتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة ملء 5 شواغر كحد أقصى، بينما ستملأ 25 في المئة من الشركات من 6 إلى 10 شواغر وظيفية.

وتصدر قطاع الرعاية الصحية الخدمات الطبية قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال العام المقبل بنسبة 88 في المئة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 83 في المئة والموارد البشرية بنسبة 74 في المئة.

وأوضح المؤشر أكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات وتمثلت في قطاعات تكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية بنسبة 30 في المئة، والإعلان والتسويق والعلاقات العامة بنسبة 28 في المئة والرعاية الصحية والخدمات الطبية بنسبة 28 في المئة.

واعتبر قطاع الخدمات المصرفية المالية، الأكثر جذباً للكفاءات المحلية، بنسبة 30 في المئة على المؤشر، وقطاع تكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية الأكثر جذباً للخريجين الجدد بنسبة 32 في المئة، وقطاع الخدمات المصرفية/ المالية الأكثر جذباً للكفاءات النسائية في الدولة بنسبة 37 في المئة.

وقال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: إن «مؤشر فرص العمل يعد رئيسياً على أنشطة التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودليلاً مفيداً للباحثين عن عمل كونه يكشف عن مدى توافر الوظائف في المنطقة، مما يساعدهم في التخطيط لمسيرتهم المهنية» لافتاً إلى أن «الاستبيان يسلط الضوء على انطباعات وتوقعات الشركات العاملة في القطاعات الرئيسية عبر المنطقة».

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