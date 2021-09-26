الإمارات دولة قيادية عالمياً في نضج التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

في إنجاز عالمي جديد، جاءت الإمارات ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، ضمن تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech»، الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة.

وقسّم التقرير، الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، أولاها المجموعة (أ)، وشملت «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، والتي ضمت 43 دولة، من بينها الإمارات وكندا والولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا وفرنسا واليابان.

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