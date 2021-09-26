22.6 ملياراً تعويضات الموظفين 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 عن ارتفاع تعويضات الموظفين إلى 22.6 مليار درهم من إجمالي مصروفات الميزانية والبالغة 58 ملياراً.

ويرتفع إجمالي تعويضات الموظفين المقدر للسنة المالية الجارية بنحو 29.4% أو 5.14 مليارات درهم مقارنة بنحو 17.46 ملياراً في مشروع الميزانية عن السنة المالية 2020. وتوزعت تعويضات الموظفين بواقع 10.8 مليارات درهم جملة الشؤون الحكومية، و956.5 مليوناً جملة البنية التحتية والموارد الاقتصادية و10.84 مليارات جملة التنمية الاجتماعية.

ويشمل بند تعويضات العاملين بحسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن حصة المنح والمنافع الاجتماعية والمصاريف الأخرى وصلت إلى 13.6 مليار درهم من إجمالي الموازنة فيما حازت المستلزمات السلعية والخدمية والإعانات على نحو 14.66 ملياراً، ونحو 3.05 مليارات للإعانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز