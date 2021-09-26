دبي تعود لنموذج الحياة ما قبل الجائحة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن دبي أكثر مدن العالم حماساً في الوقت الراهن لعرض نموذج الحياة الذي كان سائداً قبل تفشي جائحة «كوفيد 19». ونشرت الوكالة أمس تقريراً بعنوان «دبي تختبر نجاحها في التعامل مع «كوفيد 19» في «إكسبو» الهائل»، حيث استعرضت فيه مظاهر الحياة في دبي حالياً مع تبقي أيام قليلة قبل تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، الذي أكد التقرير أنه سيكون بمثابة تتويج لنجاح دبي في التعامل مع الجائحة، واعتمادها على برنامج التطعيم باللقاحات المُضادة للفيروس، لضمان سلامة السكان والزوار.

وأوضح التقرير أن كل شيء في دبي الآن عاد إلى طبيعته قبل تفشي الجائحة، فعلى سبيل المثال، يكفي الضجيج وقت تناول الغذاء في مركز دبي المالي العالمي ليرسم صورة لشكل الحياة السائد في دبي حالياً، وليُظهِر كيف نجحت الإمارة في التعامل مع الأزمة.

وأضاف التقرير أن رجال الأعمال عادوا إلى دبي بكامل قوتهم، وبات الدخول إلى العديد من مطاعم الإمارة يتطلب حجزاً مسبقاً، وعادت السيارات الفاخرة تتزاحم أمام مداخل الفنادق من فئة النجوم الخمس. وذكر التقرير في الختام أنه من المُنتظر أن يُعزز «إكسبو 2020 دبي» هذه الصورة الإيجابية.

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