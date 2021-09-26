الإمارات مركز قوة في تخطيط المؤسسات

المصدر: (دبي- البيان)

أكد جيمي سيسكتون مؤسس «إسكواير جروب» العالمية لخدمات الاستشارات الضريبية ورئيسها التنفيذي، أن الإمارات تبدو مُهيأة جيداً للاستفادة مما ينقص غيرها من المراكز المالية العالمية، في ما يتعلق باستقطاب المزيد من الأشخاص فائقي الثراء، للتخطيط لمؤسساتهم واتحاداتهم الائتمانية، وتأسيسها على أرض الدولة، واصفاً الدولة بأنها مركز قوة عالمي في تخطيط المؤسسات والاتحادات الائتمانية.

ولفت سيسكتون لوكالة «بلومبرغ»، إلى المميزات التي جعلت الإمارات ترتقي إلى هذه المكانة المرموقة، موضحاً أن أولى هذه المميزات، تتمثل في المناطق الحرة المتوافرة في أنحاء الإمارات، والتي يتيح غالبيتها للمؤسسات والاتحادات الائتمانية الأجنبية، فرص التأسيس.

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