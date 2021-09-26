الإمارات أفضل بيئة للأعمال بفضل القوانين وسهولة الإجراءات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن غالبية القراء يعتبرون أن القوانين وسهولة الإجراءات أهم عامل يجعل الإمارات أفضل بيئة للأعمال.

وأظهر الاستطلاع - عبر الموقع الإلكتروني لـصحيفة «البيان» - أن 37% من المشاركين يعتبرون القوانين وسهولة الإجراءات أهم عامل في جعل الإمارات أفضل بيئة للأعمال، فيما رأى 29% من المشاركين أن السبب هو عامل البنية التحتية والرقمنة، بينما اختار 20% من المشاركين نمط الحياة. واختار 14% عامل انعدام الضريبة.

وفي الاستطلاع على صفحة «البيان» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اختار 41% من المشاركين القوانين وسهولة الإجراءات، فيما اختار 27% البنية التحتية والرقمنة، بينما اختار 16% عامل نمط الحياة، كما ذهبت نفس النسية إلى انعدام الضريبة.

وقال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، إن الدولة خطت خطوات كبيرة لتصبح مركزاً عالمياً للمستثمرين بفضل مزاياها الضريبية والإعفاءات من ضرائب الشركات، فضلاً عن توافر بيئة الأعمال الصديقة والمستقرة والبنية التحتية الحديثة، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة والتي شملت التأشيرة الذهبية للمغتربين والتعديلات على قانون الشركات التجارية، والمواطنة للمقيمين الموهوبين.

وأضاف «المركزي»، إن الإصلاحات الأخيرة والمبادرات ذات الصلة من المتوقع أن تعزز ثقة المستثمرين وتزيد من فرص الاستثمار ومن حجم تدفقات رؤوس الأموال إلى الدولة.

وأكد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، وضاح الطه لـ «البيان الاقتصادي»، أن الإمارات احتلت مرتبة متقدمة في كثير من المؤشرات الدولية ومنها سهولة الأعمال والبنية التحتية، وكل ذلك يخلق بيئة جاذبية لتكون الإمارات وجهة استثمارية من الطراز الأول.

وأوضح أن نمط الحياة والقوانين والتشريعات الجديدة والبنية التحتية والرقمنة بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كلها عوامل جعلت الإمارات أفضل بيئة للأعمال.

وأشار إلى أن رجال الأعمال ينظرون إلى القوانين والبنية التحتية، أما المرافقون لرجال الأعمال فينظرون إلى نمط الحياة بصورة أكثر أهمية. وأضاف إن موضوع التسامح مهم جداً ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات يضعونه في الحسبان، مشيراً إلى التعايش السلمي بين أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارات وكل هذه أشياء تجعل نمط الحياة مؤثراً في جعل الإمارات بيئة أفضل للأعمال وزيادة الفرص فيها.

4 عوامل

وأكد رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن عامل القوانين وسهولة الإجراءات حصل على أعلى نسبة في استطلاع لأنه يهم كثيراً من رجال الأعمال، مثلاً إذا أراد شخص أن يستخرج رخصة ما يمكن استخراجها خلال ساعات قليلة، فدولة الإمارات تتعامل بذكاء في هذا الجانب لجذب رجال الأعمال.

وأوضح أن العوامل الأربعة تجعل الإمارات أفضل بيئة للأعمال، فهناك نمط الحياة، أو القوانين والتشريعات الجديدة، ثم البنية التحتية والرقمنة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب.

وأشار إلى أن الإمارات تعتمد نظام الاقتصاد الحر، وأهم ما يميزه نمط الحياة السهلة وممارسة الأعمال من دون مضايقة، ومن يعمل في مناخ الاستثمار بالدولة يتمتع بحرية كاملة.

وأضاف إن الإمارات متقدمة جداً بالنسبة لعامل القوانين وسهولة الإجراءات، وأعتقد أنها الدولة الأولى في العالم في هذا الجانب، مشيراً إلى أن عامل البنية التحتية والرقمنة في غاية الأهمية كذلك، والإمارات تتبوأ مكانة متقدمة في ذلك، فهناك مشروعات الطرق الحديثة والمنظمة وقوانين المرور متقدمة، وسهولة التحرك على الطرق والربط بينها مع المناطق الصناعية والموانئ والمطارات.

وكذلك المخازن والمناطق اللوجستية، كلها عوامل توفرها الدولة، أما الرقمنة فكل يوم هناك جديد، حتى في تجديد التراخيص يتم بكل سهولة ومن خلال الموبايل بإجراءات سهلة.

وأوضح مسلم أن الإمارات خالية من التشريعات الضريبية، ولا يوجد جهة معينة تحاسب رجال الأعمال على الدخل العام مثلاً، كما يحدث في كثير من الدول، وهذا يسهل الأعمال، ويساهم في جعل الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات.

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