سارة الأميري: تطوير بيئة تكنولوجية متكاملة توجه تدعمه القيادة

المصدر: دبـي - وام

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أن تطوير بيئة تكنولوجية متكاملة في دولة الإمارات توجّه استراتيجي تدعمه القيادة الرشيدة وتترجمه قطاعاتها المختلفة بتكامل جهودها وخططها المستقبلية.

وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم وتحفيز كافة المبادرات والمشاريع التي تتبنى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة من أجل تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

الحرم الذكي

جاء ذلك خلال زيارتها واحة دبـي للسيليكون - المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة - حيث اطلعت على البنية التحتية للتكنولوجيا المتطورة لكل من مجمّع دبي الرقمي ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» والحرم الجديد الذكي لجامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبـي الجامعة الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا إضافة إلى مراكز الابتكار والفضاء في الواحة.

والتقت سارة الأميري مع الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون وعدداً من مسؤولي قطاعاتها الحيوية في مقر سلطة واحة دبـي للسيليكون واطلعت معاليها على مجموعة من أهم مرافقها.

مجتمعات المستقبل

بدوره رحّب الدكتور محمد الزرعوني بزيارة الوزيرة، مؤكداً أن واحة دبي للسيليكون توفر بيئة حاضنة للابتكار ومختبراً عالمياً للبحث وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة التي تحتاجها اقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية سواء من خلال مجمع دبي الرقمي الذي يوفر حزمة متكاملة من الخدمات الذكية للشركات التي تتخذ منه مقراً لها أو مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك».

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