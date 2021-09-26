«إمباي» تطرح خدمتين للتعلم عن بعد وضريبة القيمة المضافة

المصدر: دبي - البيان

كشفت منصة «إمباي» Embay، إحدى مبادرات «اقتصادية دبي»، وأول منظومة متكاملة للدفع اللا تلامسي عبر الهواتف المتحركة مع رصيد فوري تعزيز محفظتها من الحلول المتكاملة بطرح خدمتين جديدتين هما «هوم سكولينغ» و«إمفات» وتم تصميم «إمباي» محلياً من قبل الإمارات لخدمات الدفع، وهي شركة محلية وواحدة من أكبر منصات الخدمات المالية بهدف دعم انتقال الإمارات إلى الاقتصاد الرقمي.

وخدمة «هوم سكولينغ» عبارة عن منصة تعليم عبر الإنترنت لجميع الدورات والمواد الدراسية، حيث تضمن للطلبة مواكبة التقدم في التعليم الأكاديمي، وتتيح لهم فرصة التعليم عن بُعد عن طريق تزويدهم بالإرشاد الأكاديمي اللازم لمساعدتهم على التفوق في دراستهم.

أما خدمة «إمفات» فهي نظام دعم احترافي شامل لضريبة القيمة المضافة في الإمارات يمكّن الشركات من الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة لتسجيل شركاتهم في الوقت المناسب والاستفادة من رقم التسجيل الضريبي لبدء أعمالهم التجارية بطريقة آمنة. كما تشمل مزايا الخدمة برنامج محاسبة مجانياً معتمداً من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب إلى جانب خدمة العملاء المخصصة.

ويعتبر تطبيق «إمباي» الثالث من نوعه الذي يعمل بنظام الدفع اللا تلامسي الفوري في العالم، كما تخطط المنصة إلى التوسع خارج الإمارات الفترة المقبلة بافتتاح فروع في دول التعاون وتراعي وتحتكم إلى القوانين المالية لتلك الدول، وتهدف مبادرة اقتصادية دبي، التي تم تصميمها وتطويرها ضمن إطار برنامج الحكومة الذكية في الإمارات إلى تسريع المعاملات الآمنة وغير النقدية في السوق.

وقالت منى القصاب، الرئيس التنفيذي لشركة إمباي: «نحن فخورون بالمكانة الريادية التي حققتها منصة إمباي في فئة التطبيقات المتميزة للمدفوعات الشاملة، خلال فترة زمنية قصيرة منذ إطلاقها في نوفمبر 2020. حيث أضفنا خدمات جديدة من رسوم تجديد الرخص التجارية إلى فواتير الخدمات، ودفع الرسوم المدرسية إلى طلب الطعام».

وأضافت : «يسعدنا في إطار سعينا الدائم إلى التنويع في الخدمات التي نقدمها للعملاء، الإعلان عن طرح خدمتين جديدتين، لدعم وتشجع الهيئات الحكومية والشركات على حد سواء على رقمنة الخدمات والأنظمة».

وتؤمن شركة «إمباي» بأن مشهد الدفع برمته سيصبح خلال فترة زمنية وجيزة لا تلامسياً بالكامل. حيث أدى العام 2020 إلى إحداث أثر دراماتيكي دائم في صناعة التكنولوجيا المالية.

مكانة ريادية

تؤمن شركة «إمباي» بأن مشهد الدفع برمته سيصبح خلال فترة زمنية وجيزة لا تلامسياً بالكامل، حيث أدى العام 2020 إلى إحداث أثر دراماتيكي دائم في صناعة التكنولوجيا المالية. وفي ظل تحول العالم نحو اقتصاد خالٍ من العملة، تسعى «إمباي» للمحافظة على مكانتها الريادية في هذا المجال.

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