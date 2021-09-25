فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تسير رحلات مباشرة إلى سلوفينيا

المصدر: البيان

أصبحت فلاي دبي ، أول شركة طيران تشغل رحلات مباشرة مباشرة إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا من الإمارات.

وحطت الرحلة الافتتاحية FZ 1789 المتجهة من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار ليوبليانا جوزي بوسنيك (LJU) في الساعة 14:00 البارحة حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية ترحيبا بالرحلة التي استقبلها ايضا وفد رفيع من المطار والمسؤولين الحكوميين.

وعقدت فلاي دبي وشركة فرابورت سلوفينيا ، التي تشغل مطار ليوبليانا (LJU) ، مؤتمراً صحفياً في المطار قبل وصول الرحلة الافتتاحية للناقل بحضور وسائل الإعلام المحلية ووكلاء السفر وممثلو الهيئات الحكومية.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن متحمسون لرؤية شبكتنا في أوروبا تنمو إلى 20 وجهة في 17 دولة ، العديد منها لديها رحلات قليلة جدًا أو لا تكاد مع الإمارات العربية المتحدة. ستعمل الرحلات الجوية المباشرة لفلاي دبي إلى ليوبليانا على تعزيز العلاقات بين بلدينا وتحفيز فرص السياحة والتجارة والاستثمار في المستقبل. نتطلع إلى الترحيب بركابنا من سلوفينيا على متن طائراتنا ، خاصة وأن مدينتنا تستعد للترحيب بالعالم حيث يفتتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للزوار من بداية أكتوبر ".

ستكون سلوفينيا من بين 191 دولة مشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي المرتقب. تم تصميم الجناح السلوفيني ليكون واحة خضراء عائمة ملهمة للحلول المستدامة.

وقال أوتو بونغارتنيك ، سفير جمهورية سلوفينيا لدى دولة الإمارات: "سيكون لخط فلاي دبي الجديد بين دبي وليوبليانا تأثير إيجابي على نمو السياحة في كلا البلدين. نحن مقتنعون بأن السياح من دولة الإمارات سيستمتعون بضيافة شعبنا والطبيعة الخضراء الجميلة في سلوفينيا ، الواقعة بين جبال الألب والبحر الأبيض المتوسط. كما ستعمل الرحلات الجوية أيضًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين الصديقين ".

وتعليقًا على بدء الرحلات إلى ليوبليانا ، قال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “يسعدنا أن نرى أول رحلة طيران من فلاي دبي تهبط في مطار ليوبليانا اليوم. لقد تلقينا انطباعات ايجابية من عملائنا وشركائنا حول إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى السوق ويمكننا بالفعل رؤية بيانات حجوزات جيدة. . نحن على ثقة من أن الركاب سيستمتعون بخدمة فلاي دبي المريحة والموثوقة والمقصورة المريحة لطائرة بوينغ 737 ماكس ، التي توفر اسرة مسطحة كاملة في درجة الأعمال والتي ستعمل على هذه الوجهة الجديدة ".

مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر الدولي ، وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة و 50 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. مع استئناف الرحلات إلى براغ وزغرب في 23 سبتمبر وبدء العمليات إلى ليوبليانا في 24 سبتمبر ، وبودابست ووارسو في 30 سبتمبر وأنقرة وهلسنكي في أكتوبر ، ترتفع وجهات الناقلة الى 20 محطة في أوروبا.

وقال زماجو سكوبير ، الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت سلوفينيا: "أنا سعيد للغاية لأنه بعد سنوات عديدة ، نرحب اليوم بفلاي دبي لأول مرة هنا في مطار ليوبليانا. نحن على يقين بانها ذلك سيكون له تأثير كبير على القدرة التنافسية لمطارنا. الرحلات الجديدة تشكل فرصة جذابة للمسافرين السلوفينيين في الوقت الذي سيجذب المزيد من مسافري المنطقة الى سلوفينيا ونحن نرحب بزيارة العديد من الضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث ستكون بلادنا الجميلة وجهة جذابة لقضاء العطلات على مدار السنة. وتتزامن الرحلات الجديدة مع افتتاح المبنى الجديد في المطار ، مما يعطي حافزًا إضافيًا لتعافي حركة النقل التي تأثرت بالجائحة ".



يذكر أنه سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة مع فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

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