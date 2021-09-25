«أودورا» تفتتح فرعها الـ 16 في دبي فيستفال سيتي الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

افتتحت علامة العطور الإماراتية «اودورا» فرعها الجديد، والذي يحمل رقم 15 في مردف سيتي سنتر بحضور ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وعدد من المسؤولين والشركاء، وتأسست العلامة في عام 2004 تحت اسم عطور «المخلط» وعملت في العديد من مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع عقدين من الخبرة كتاجر تجزئة مبدع ومعروف للعطور في سوق الإمارات. إنجازاتنا ليست ببساطة بسبب الاختيار الواسع لأفضل العناصر والعروض المهمة. ولكن أيضاً كنتيجة للالتزام تجاه عامة الناس بمنح مزايا العملاء السائدة بانتظام.

وقال عادل العطار مسؤول التسويق للعلامة الإماراتية: نحن الآن بصدد التوسع في إصدار جديد تماماً لأنفسنا، والذي كان مشروع حلم لنا لسنوات عدة. إنه جاهز لخدمة الإمارات بمنتجات العناية الشخصية المتميزة، باسم ODORA. كمبادرة أولى، يتم الآن إطلاق عطر ODORA. وسيتم افتتاح الفرع التالي قريباً في دبي فيستفال سيتي FESTIVAL CITY MALL. نحن جاهزون تقريباً لتقديم منتجات العناية الشخصية الأخرى للمتسوقين من خلال مجموعة من أحدث المنتجات وأكثرها عصرية في العالم في القريب العاجل.

وأضاف عادل: «أودورا» على وشك أن تكون متجراً شاملاً لاحتياجات العميل من العطور. يهدف إلى توفير تجربة تسوق مريحة وممتعة للمتسوقين في جميع أنحاء الإمارات مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات. نحن نركز على منح المستهلكين سهولة الشراء وتوجيههم بشكل مثالي نحو الأفضل. موظفونا وفريقنا مستعدون لتقديم خدمة متخصصة؛ جميعهم من ذوي الخبرة في صناعة العطور ومؤهلين للتعرف على خلطات العطور. هذا يعني أننا نقدم إرشادات رئيسية حول أبرز الروائح الحالية، مما يساعد عملائنا على اختيار أفضل العطور التي تناسب شخصياتهم والتي ستكون دقيقة وأصيلة بنسبة 100٪.

وأشار إلى أن كل ما يحتاجه عملاؤنا نوفره ونلبي احتياجاتهم من خلال مجموعة واسعة من ماركات العطور من أكثر من العلامات التجارية العالمية الرائدة.

لتسهيل الأمر، نحن أيضاً نوفر خدماتنا عبر الإنترنت من خلال منصة تسوق واعدة لواجهة المستخدم مع توصيل دقيق وسياسة إرجاع. إنه لمن دواعي سرورنا مساعدتك مع فريق اتصال مخصص للعملاء جاهز للإجابة عن استفساراتك، مما يجعلنا وجهة التسوق المفضلة في الإمارات العربية المتحدة. يمكننا أن نؤكد لك أن هذه ستكون أفضل تجربة تسوق مررت بها من قبل مع العطور ونرحب بك دائماً بوجوه سعيدة في أرض العطور الموعودة لتكشف عن قصة العطور التي لم تعرفها بعد.

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